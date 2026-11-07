Daftar Baru 83 Emiten Saham Terkonsentrasi

Jabarpos.id – Dinamika pasar modal Indonesia kembali mencatatkan perkembangan signifikan terkait pengawasan struktur kepemilikan perusahaan tercatat. Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) baru saja merilis daftar terbaru emiten yang masuk dalam kategori High Shareholding Concentration (HSC) atau memiliki konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa. Melalui mekanisme penelaahan yang telah disepakati, BEI dan KSEI berupaya menjaga transparansi pasar, terutama terkait ketersediaan saham yang beredar di publik (free float). Hal ini sangat krusial agar penentuan harga saham di pasar sekunder dapat berjalan secara wajar dan transparan tanpa manipulasi yang tidak diinginkan.

Dalam pengumuman terbaru yang dirilis pada Jumat (6/11/2026), PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. (MKNT) resmi menyusul deretan emiten lainnya ke dalam daftar HSC. Berdasarkan dokumen resmi dengan nomor Peng-HSC-00087/BEI.WAS/11-2026 dari BEI dan Peng-00030/PWS/KSEI/1126 dari KSEI, MKNT teridentifikasi memiliki struktur kepemilikan yang sangat dominan pada segelintir pihak.

Penetapan status HSC ini didasarkan pada metodologi perhitungan struktur kepemilikan saham, baik yang berbentuk warkat maupun tanpa warkat, dengan data per 5 November 2026. Hasil analisis menunjukkan bahwa saham MKNT dikuasai secara agregat oleh sejumlah pemegang saham tertentu hingga mencapai angka 99,64 persen.

Kondisi ini menandakan bahwa hanya tersisa sekitar 0,36 persen saham yang beredar di luar kelompok pemegang saham utama tersebut. Bagi para investor, angka ini merupakan sinyal penting untuk memperhatikan aspek likuiditas. Dengan porsi saham publik yang sangat minim, saham MKNT berisiko memiliki tingkat likuiditas yang rendah. Selain itu, pergerakan harga sahamnya berpotensi menjadi sangat volatil karena mudah dipengaruhi oleh transaksi dalam volume yang relatif kecil.

Meski demikian, BEI dan KSEI memberikan catatan penting agar investor tidak salah dalam menafsirkan pengumuman ini. Pihak otoritas menegaskan bahwa masuknya sebuah emiten ke dalam daftar HSC bukan berarti perusahaan tersebut melakukan pelanggaran hukum atau melanggar ketentuan pasar modal yang berlaku. Status ini murni merupakan bentuk keterbukaan informasi agar pelaku pasar dapat mengukur risiko investasi dengan lebih akurat.

Dengan bergabungnya MKNT ke dalam daftar tersebut, kini tercatat sebanyak 83 emiten di Indonesia yang masuk dalam kategori kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi. Pengawasan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem investasi yang lebih sehat dan melindungi kepentingan investor ritel dari risiko ketidakpastian harga akibat minimnya suplai saham di pasar.