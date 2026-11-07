Empat BPR Resmi Merger Intip Nasibnya

Jabarpos.id – Langkah besar baru saja diambil dalam peta industri perbankan skala kecil di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah memberikan lampu hijau terhadap rencana penggabungan atau merger yang melibatkan empat Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Keempat institusi keuangan tersebut adalah PT BPR Sejahteraartha Sembada, PT BPR Mitra Rakyat Riau, PT BPR Mitradana Madani, dan PT BPR Arthaguna Mandiri.

Dalam skema penggabungan ini, PT BPR Arthaguna Mandiri telah ditunjuk sebagai entitas utama yang akan menampung seluruh aset dan operasional dari ketiga bank lainnya. Melalui langkah konsolidasi ini, PT BPR Arthaguna Mandiri akan tampil sebagai kekuatan baru yang lebih besar di sektor perbankan rakyat.

Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman, menjelaskan bahwa keputusan merger ini bukan sekadar urusan administratif belaka. Menurutnya, penggabungan ini merupakan langkah strategis yang sangat krusial untuk memperkokoh struktur kelembagaan serta memperluas skala usaha BPR hasil penggabungan tersebut.

"Konsolidasi BPR ini bukan hanya soal mengejar ukuran usaha yang lebih besar. Tujuan utamanya adalah membangun institusi yang lebih tangguh, sehat, dan memiliki keberlanjutan jangka panjang," ujar Darwisman dalam pernyataan resminya yang dikutip pada Sabtu (7/11/2026).

Dengan bersatunya keempat bank ini, PT BPR Arthaguna Mandiri diproyeksikan mampu memacu efisiensi operasional secara signifikan. Selain itu, perluasan jangkauan layanan dan optimalisasi penyaluran kredit menjadi target utama pasca-merger. Penguatan ini juga mencakup perbaikan pada aspek tata kelola perusahaan (good corporate governance) serta manajemen risiko yang lebih ketat agar mampu bersaing di tengah dinamika industri jasa keuangan yang semakin kompetitif.

Darwisman menekankan bahwa penguatan fundamental industri BPR, terutama dari sisi permodalan, adalah kunci utama. BPR dengan struktur modal yang lebih kuat akan memiliki kapasitas lebih besar untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau lapisan masyarakat yang selama ini membutuhkan akses pembiayaan.

OJK menaruh harapan besar agar hasil merger ini mampu memperbesar peran BPR dalam menyokong pembiayaan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor produktif lainnya di berbagai daerah. Dengan fondasi yang lebih kokoh, BPR diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah maupun nasional melalui perluasan akses keuangan.

Meski proses penggabungan telah berjalan, OJK menegaskan akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap proses integrasi tersebut. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi yang berlaku, sekaligus menjamin perlindungan terhadap kepentingan nasabah dan konsumen selama masa transisi.

OJK juga memberikan catatan khusus kepada manajemen PT BPR Arthaguna Mandiri agar merger ini menghasilkan sinergi yang nyata. Sinergi tersebut tidak boleh hanya berhenti di atas kertas, melainkan harus menyentuh penguatan operasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, hingga perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat luas.

Sebagai informasi, persetujuan merger ini telah dituangkan dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-50/D.03/2026 tertanggal 2 Juli 2026. Dokumen resmi tersebut telah diserahkan pada 13 Juli 2026 di Kantor OJK Provinsi Jawa Barat, di mana penggabungan keempat BPR tersebut telah dinyatakan efektif berlaku sejak 10 Agustus 2026.