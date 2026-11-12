Misteri Transaksi Saham FUJI Terungkap

Jabarpos.id – Dunia pasar modal tanah air tengah dihebohkan dengan langkah tegas Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melakukan investigasi terhadap sejumlah emiten. Salah satu perusahaan yang kini berada di bawah radar pengawasan ketat adalah PT Fuji Finance Indonesia Tbk (FUJI). Menanggapi tekanan dari otoritas bursa, emiten di sektor pembiayaan ini akhirnya memutuskan untuk membuka tabir mengenai siapa saja sosok di balik kepemilikan saham dan struktur manajemen mereka.

Langkah transparansi ini diambil setelah BEI melayangkan permintaan penjelasan terkait aktivitas transaksi saham yang dinilai tidak wajar. Dalam dokumen keterbukaan informasi terbaru, manajemen FUJI memberikan rincian mendalam mengenai komposisi pemegang saham mereka. Berdasarkan data yang dihimpun dari Biro Administrasi Efek (BAE) PT Sinartama Gunita, terlihat jelas peta kekuatan pemilik perusahaan tersebut.

Hingga akhir Februari 2026, dominasi kepemilikan saham FUJI dipegang erat oleh Indovalue Capital Asset Management Ltd. Perusahaan tersebut menguasai sekitar 55% saham atau setara dengan 715 juta lembar saham. Menariknya, saat menelusuri lebih dalam ke struktur Indovalue Capital, terungkap bahwa sosok Ong Kee Hua merupakan pemegang saham tunggal dengan kepemilikan 100% atau sebanyak 50 juta saham di entitas tersebut.

Perubahan dinamika juga terlihat pada kepemilikan individu lainnya. Jika pada Februari 2026 Agustin Widyawati memegang 7,51% saham, angka tersebut mengalami sedikit penurunan menjadi 7,42% pada akhir Maret 2026. Di saat yang sama, muncul nama Batara Bayu Soedarwanto sebagai pemegang saham signifikan dengan porsi 5,61%. Sementara itu, porsi kepemilikan masyarakat atau publik tercatat berada di angka 31,97% pada periode Maret 2026.

Selain urusan kepemilikan, FUJI juga memaparkan susunan manajemen yang menjalankan roda perusahaan. Posisi Komisaris Utama saat ini diamanahkan kepada Anton Santoso, didampingi Ir Freddy Santoso sebagai Komisaris, serta Anastasia Christinawati Jaya Saputra yang menjabat sebagai Komisaris Independen. Di jajaran direksi, Anita Marta bertindak sebagai Direktur Utama, didampingi oleh Dian Ariyanti Wijaya sebagai Direktur.

Investigasi yang dilakukan BEI ini bukan tanpa alasan kuat. Pihak bursa menemukan adanya indikasi aktivitas transaksi yang sangat terkonsentrasi pada segelintir investor saja. Khusus untuk saham FUJI, data menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 2 Maret hingga 30 Oktober 2026, aktivitas perdagangan didominasi oleh hanya 16 investor melalui 10 Anggota Bursa. Angka ini sangat mencolok karena kelompok kecil tersebut menyumbang sekitar 87% dari total seluruh transaksi saham FUJI.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya BEI untuk menjaga integritas pasar agar perdagangan tetap berjalan secara wajar, teratur, dan efisien. Selain FUJI, BEI juga tengah mengawasi dua emiten lainnya, yakni PT Capital Financial Indonesia Tbk (CASA) dan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (NSSS). Melalui langkah ini, investor diharapkan lebih berhati-hati dan selalu merujuk pada informasi resmi sebelum mengambil keputusan investasi di tengah situasi pasar yang dinamis.