Target Ambisius Danareksa Kelola Dana 200 Triliun

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Endang Wulansari

13 November 2026, 02:04 WIB

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Jabarpos.id – PT Danareksa Investment Management Indonesia tengah menyiapkan langkah strategis besar untuk memperkuat posisinya di industri manajemen investasi tanah air. Perusahaan pengelola aset ini memasang target yang sangat ambisius, yakni menargetkan dana kelolaan atau Asset Under Management (AUM) dapat menyentuh angka Rp192 triliun hingga Rp200 triliun pada tahun 2027 mendatang.

Langkah ekspansif ini diambil sebagai bagian dari visi jangka panjang perusahaan untuk mendominasi pasar instrumen investasi di Indonesia. Dengan target yang sangat tinggi tersebut, Danareksa menunjukkan kepercayaan diri yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatnya literasi keuangan masyarakat yang kian pesat.

Target Ambisius Danareksa Kelola Dana 200 Triliun
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Direktur Pemasaran dan Produk Danareksa Investment Management Indonesia, Arief Budiman, mengungkapkan bahwa angka yang dipatok tersebut merupakan proyeksi awal berdasarkan analisis pasar saat ini. Menurutnya, meskipun angka tersebut terlihat sangat besar, perusahaan telah menyiapkan berbagai skema untuk memastikan target tersebut dapat tercapai tepat waktu.

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"Target dana kelolaan di kisaran Rp192 triliun hingga Rp200 triliun pada tahun 2027 ini masih merupakan gambaran awal dari kami. Kami terus melakukan pemetaan terhadap potensi pasar dan kebutuhan investor di masa depan," ujar Arief Budiman dalam keterangannya.

Arief menambahkan bahwa untuk mencapai angka fantastis tersebut, Danareksa tidak hanya mengandalkan pertumbuhan organik, tetapi juga mempertimbangkan berbagai langkah strategis lainnya. Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian manajemen adalah kemungkinan adanya aksi korporasi, termasuk wacana merger atau penggabungan usaha, guna memperkuat struktur modal dan memperluas jangkauan layanan.

Melalui strategi merger atau konsolidasi, Danareksa berharap dapat menciptakan sinergi yang lebih kuat, baik dari sisi efisiensi operasional maupun diversifikasi produk investasi. Dengan portofolio yang lebih luas, perusahaan akan lebih mampu menjawab tantangan pasar yang dinamis dan kebutuhan investor yang semakin kompleks, mulai dari investor ritel hingga institusi besar.

Selain fokus pada pertumbuhan aset, Danareksa juga berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menghadirkan produk-produk investasi yang kompetitif dan aman. Penguatan teknologi digital juga menjadi salah satu pilar utama agar akses masyarakat terhadap produk manajemen investasi Danareksa menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, langkah Danareksa ini dinilai sebagai upaya untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan aset di dalam negeri. Keberhasilan mencapai target Rp200 triliun pada 2027 tidak hanya akan menjadi pencapaian bagi perusahaan, tetapi juga akan memperkuat ekosistem pasar modal Indonesia secara keseluruhan.

Para pengamat pasar modal melihat bahwa ambisi Danareksa ini sangat bergantung pada stabilitas suku bunga dan kondisi ekonomi makro. Namun, dengan manajemen yang solid dan strategi produk yang tepat, target tersebut bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah peta jalan menuju dominasi pasar yang nyata. Melansir laporan dari jabarpos.id, langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kepercayaan investor terhadap industri manajemen aset di tanah air.

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