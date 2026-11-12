Mengapa Penerbitan Obligasi Korporasi Anjlok

Jabarpos.id – Pasar surat utang korporasi di Indonesia tengah menghadapi tantangan yang cukup berat. Berdasarkan data terbaru, aktivitas penerbitan obligasi oleh perusahaan-perusahaan di tanah air menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2026. Fenomena ini menjadi perhatian serius para pelaku pasar modal karena mencerminkan dinamika pendanaan perusahaan yang mulai mengalami tekanan.

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) mengungkapkan bahwa hingga akhir September 2026, nilai penerbitan surat utang korporasi tercatat sebesar Rp139,6 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 12,75 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meskipun demikian, Hendro Utomo selaku Rating Director PEFINDO menjelaskan bahwa nilai penerbitan ini sebenarnya masih berada di atas nilai surat utang yang jatuh tempo. Hal ini menandakan bahwa kebutuhan pendanaan perusahaan masih cukup kuat untuk menopang aktivitas penerbitan, meski ruang untuk tumbuh mulai terasa terbatas.

Salah satu faktor utama yang menjadi "biang kerok" di balik penurunan ini adalah melonjaknya biaya dana (cost of fund). Perusahaan kini harus berhadapan dengan persaingan yang sangat ketat dari instrumen keuangan lainnya. Selain harus bersaing dengan kredit perbankan, emiten juga harus berebut investor dengan instrumen Surat Berharga Negara (SBN) serta SRBI dari Bank Indonesia yang menawarkan imbal hasil sangat menarik dengan risiko yang relatif lebih rendah.

Hendro memberikan gambaran nyata mengenai tekanan ini. Ia mencontohkan bahwa rata-rata kupon obligasi dengan peringkat AAA dan tenor tiga tahun yang sempat turun ke level 5,5 persen pada akhir 2025, kini melonjak kembali menjadi sekitar 7,5 persen pada paruh kedua 2026. Kenaikan ini bukan hanya disebabkan oleh perubahan risiko kredit, melainkan juga akibat meningkatnya yield acuan di pasar secara umum.

Kondisi ini menciptakan dilema bagi perusahaan, terutama bagi mereka yang memiliki peringkat kredit di level single A ke bawah. Bagi perusahaan dengan kualitas kredit tinggi (peringkat AAA dan AA), obligasi masih menjadi pilihan yang kompetitif karena bunganya masih di bawah suku bunga kredit bank. Namun, bagi perusahaan dengan peringkat lebih rendah, mereka terpaksa harus menawarkan premi risiko yang jauh lebih tinggi agar investor tertarik, sehingga biaya pendanaan menjadi sangat mahal.

Menariknya, strategi pendanaan perusahaan juga mengalami pergeseran arah. Karena enggan mengunci biaya bunga yang tinggi dalam jangka panjang, banyak emiten kini lebih memilih tenor pendek. Data menunjukkan porsi penerbitan obligasi tenor satu tahun melonjak dari 22 persen pada 2025 menjadi 34 persen pada September 2026. Sebaliknya, porsi tenor lima tahun justru menyusut menjadi 23,7 persen. Meski strategi ini memberikan fleksibilitas, para ahli memperingatkan adanya risiko refinancing atau kesulitan pendanaan kembali di masa depan jika kondisi pasar tidak menentu.

Dari sisi penggunaan dana, mayoritas emiten masih menggunakan obligasi untuk kebutuhan modal kerja sebesar 52 persen, diikuti oleh refinancing sebesar 28 persen. Namun, ada tren positif di mana kebutuhan untuk investasi meningkat dari 8 persen menjadi 19 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meski biaya dana sedang mahal, sebagian perusahaan tetap optimis menggunakan pasar modal untuk mendukung ekspansi dan pengembangan bisnis mereka ke depan.