IHSG Meroket Tajam di Tengah Gejolak Politik

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia menunjukkan performa yang sangat impresif pada perdagangan Kamis (12/11/2026). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil mencatatkan lonjakan signifikan dengan ditutup menguat 2,66 persen ke level 5.250,90. Kenaikan ini setara dengan penambahan 135,86 poin dari penutupan sebelumnya, sebuah pergerakan yang cukup mengejutkan mengingat dinamika politik nasional yang sedang memanas.

Penguatan tajam ini terjadi di tengah perhatian besar pelaku pasar terhadap pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun peristiwa politik tersebut menjadi sorotan utama di tanah air, pasar tampaknya merespons dengan optimisme yang tinggi. Sejak bel pembukaan perdagangan berbunyi, IHSG langsung bergerak di zona hijau dengan posisi pembukaan di level 5.119,53. Tren positif ini terus terjaga sepanjang hari hingga akhirnya indeks mampu menutup perdagangan tepat di level tertingginya.

Aktivitas perdagangan hari ini terpantau sangat ramai dengan volume transaksi mencapai 392,52 juta lot. Nilai transaksi yang berputar di bursa pun menyentuh angka fantastis, yakni Rp11,09 triliun. Berdasarkan data dari Refinitiv, sektor energi menjadi motor utama penggerak pasar dengan kenaikan mencapai 4,02 persen. Selain itu, sektor barang konsumen siklikal naik 2,26 persen, barang konsumen non-siklikal naik 2,12 persen, sektor teknologi naik 1,97 persen, dan sektor keuangan menyusul dengan kenaikan 1,91 persen.

Beberapa saham berkapitalisasi besar atau blue chip turut menjadi pendorong utama reli IHSG. Nama-nama besar seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menjadi tulang punggung penguatan. Tak ketinggalan, saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dan PT Astra International Tbk. (ASII) juga memberikan kontribusi positif bagi indeks.

Di sisi lain, penguatan indeks ini juga dipengaruhi oleh hasil tinjauan indeks MSCI yang membawa perubahan pada komposisi saham di bursa. Dalam pengumuman tersebut, dua saham yakni Barito Pacific (BRPT) dan Bumi Resources Minerals (BRMS) keluar dari MSCI Global Standard. Namun, BRMS justru berpindah ke kategori MSCI Small Cap. Sementara itu, pada kategori MSCI Small Cap, terdapat tujuh saham yang dikeluarkan, antara lain AVIA, CTRA, MTEL, EMTK, JSMR, RAJA, dan WIFI.

Meskipun pasar secara keseluruhan bergerak positif, terdapat beberapa saham yang justru menahan laju indeks, seperti PT Barito Pacific Tbk. (BRPT), PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL), PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA), PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS), dan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI).

Ke depan, para investor disarankan untuk tetap waspada terhadap sentimen global. Selain dinamika politik domestik, pasar juga tengah memantau rilis data inflasi produsen Jepang serta klaim pengangguran mingguan di Amerika Serikat. Selain itu, penguatan dolar AS juga menjadi faktor yang perlu diantisipasi karena berpotensi memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.