Jabarpos.id – Pasar saham di kawasan Asia-Pasifik menunjukkan performa yang sangat impresif pada perdagangan Rabu (18/11/2026). Gelombang penguatan ini dipicu oleh sentimen positif dari sektor teknologi, terutama setelah raksasa semikonduktor dunia, Nvidia, merilis laporan kinerja keuangan yang jauh melampaui ekspektasi para analis pasar global.

Kenaikan paling mencolok terlihat di bursa Korea Selatan. Indeks Kospi tercatat melesat hingga 2,9% dalam waktu singkat. Lonjakan ini tidak lepas dari peran dominan dua raksasa semikonduktor asal Negeri Ginseng, yakni Samsung Electronics dan SK Hynix. Sebagai pemasok utama komponen untuk Nvidia, kedua perusahaan ini langsung mendapatkan limpahan euforia pasar. Saham Samsung Electronics terpantau menguat 4,47%, sementara SK Hynix mencatatkan kenaikan yang lebih agresif sebesar 5,83%.

Fenomena "efek Nvidia" ini seolah menjadi bahan bakar utama yang menggerakkan kepercayaan investor di seluruh kawasan. Tidak hanya di Korea Selatan, bursa saham Jepang juga turut merasakan dampak positif tersebut. Indeks Nikkei 225 berhasil naik 1,1%, yang didorong oleh kombinasi antara optimisme sektor teknologi dan data ekonomi makro yang solid.

Data terbaru menunjukkan bahwa kinerja ekspor Jepang pada Oktober 2026 mengalami lonjakan signifikan sebesar 20,5% secara tahunan (year-on-year). Angka ini melampaui prediksi para ekonom yang sebelumnya memperkirakan pertumbuhan di level 20%. Pencapaian ini sekaligus menjadi titik balik bagi Jepang setelah sempat mengalami perlambatan pengiriman barang selama dua bulan berturut-turut.

Faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekspor Jepang adalah sektor peralatan semikonduktor yang nilainya melonjak drastis hingga 49,7%. Secara geografis, pengiriman barang ke Amerika Serikat tumbuh sebesar 23,9%, sementara ke China meningkat 13,3%. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan perangkat teknologi dunia masih sangat tinggi.

Namun, di tengah euforia ekspor, Jepang juga menghadapi tantangan dari sisi impor. Nilai impor Jepang naik 21,6%, yang sebagian besar dipicu oleh lonjakan harga minyak bumi sebesar 60,5%. Kondisi geopolitik di Timur Tengah memaksa Jepang untuk mengalihkan sumber pasokan minyaknya ke Amerika Serikat, yang pada akhirnya menekan neraca perdagangan.

Meskipun bursa saham menunjukkan tren positif, kondisi ekonomi riil Jepang masih dalam tahap pemulihan. Pasalnya, Produk Domestik Bruto (PDB) Jepang sempat mencatat kontraksi mengejutkan sebesar 0,1% pada kuartal III-2026. Oleh karena itu, para investor kini tengah memperhatikan apakah penguatan sektor teknologi ini dapat menjadi motor penggerak yang berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi Jepang secara keseluruhan di masa mendatang. Melansir laporan jabarpos.id, dinamika pasar global tetap menjadi kunci utama dalam menentukan arah pergerakan indeks di kawasan Asia.