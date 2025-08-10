Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
33.8 C
Jakarta
Minggu, Agustus 10, 2025
type here...
Jabar PosBerita

OJK Beri Lampu Kuning, 11 Pinjol Terancam Gulung Tikar?

Editor Jabar Pos : Rangga
OJK Beri Lampu Kuning, 11 Pinjol Terancam Gulung Tikar?
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah memberikan perhatian khusus kepada 11 perusahaan peer to peer lending (P2P Lending) atau pinjaman online (pinjol) yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimal. Hal ini terungkap dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisaris (RDK) OJK yang digelar pada Senin (4/8/2025) lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, mengungkapkan bahwa dari 11 penyelenggara pinjol tersebut, baru lima yang telah menyampaikan rencana aksi (action plan). OJK terus memantau rencana aksi yang diajukan, termasuk opsi merger, injeksi modal, atau penjajakan dengan calon investor strategis baik dari dalam maupun luar negeri, seperti yang dilansir jabarpos.id.

Baca juga:  Kaesang Pangarep Menangis Teringat Hujatan Netizen Terhadap Putrinya
OJK Beri Lampu Kuning, 11 Pinjol Terancam Gulung Tikar?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Di sisi lain, OJK mencatat pertumbuhan pembiayaan pinjol hingga Juni 2025 mencapai 25,06% dengan nilai outstanding sebesar Rp 83,52 triliun. Kabar baiknya, tingkat kredit macet pinjol (TWP90) menunjukkan perbaikan, berada di level 2,85% per Juni 2025, turun dibandingkan Mei yang sebesar 3,19%.

Sebagai informasi, aturan mengenai ekuitas minimum bagi P2P Lending diatur dalam Pasal 50 POJK No. 10/2022. Aturan ini mewajibkan perusahaan fintech P2P Lending untuk memiliki modal minimum Rp 12,5 miliar. Peningkatan ekuitas minimum dilakukan secara bertahap, dengan target Rp 2,5 miliar per 3 Juli 2024, naik menjadi Rp 7,5 miliar pada periode 4 Juli 2024 hingga 3 Juli 2025, dan mencapai Rp 12,5 miliar pada 4 Juli 2025.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Dompet Aman? Ini Bocoran Biaya Admin Bank BUMN Terbaru

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
few clouds
33.8 ° C
33.8 °
33.8 °
60 %
1.3kmh
13 %
Ming
35 °
Sen
31 °
Sel
31 °
Rab
29 °
Kam
29 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  