Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
28.8 C
Jakarta
Sabtu, Februari 14, 2026
type here...
Jabar PosBerita

BNI Buktikan Diri! Transformasi Bawa Hasil Fantastis

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
BNI Buktikan Diri! Transformasi Bawa Hasil Fantastis
spot_img

Jabarpos.id – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) sukses menutup tahun 2025 dengan fondasi keuangan yang kokoh. Di tengah gejolak ekonomi global dan pengetatan kebijakan moneter, BNI mampu mencatatkan pertumbuhan kredit yang signifikan, memperkuat struktur pendanaan, dan meningkatkan kualitas aset secara konsisten.

Pertumbuhan kredit BNI mencapai 15,9% secara tahunan (YoY) hingga akhir 2025, didorong oleh ekspansi ke sektor-sektor produktif. Struktur pendanaan yang semakin kuat, terutama dari dana murah (CASA), menjadi kunci efisiensi biaya dana di tengah dinamika pasar.

BNI Buktikan Diri! Transformasi Bawa Hasil Fantastis
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan, mengungkapkan bahwa pencapaian ini adalah buah dari ketahanan model bisnis BNI, yang dibangun melalui penguatan fundamental, peningkatan produktivitas, dan transformasi berkelanjutan.

"Kami menghadapi tekanan eksternal yang cukup berat sepanjang 2025, mulai dari volatilitas global hingga penyesuaian suku bunga. Namun, BNI mampu menjaga pertumbuhan yang sehat dengan fokus pada pendanaan yang kuat, disiplin risiko, dan ekspansi kredit ke sektor-sektor produktif," jelas Putrama.

Baca juga:  Korsleting Listrik, Gudang Sembako di Bogor Terbakar

Transformasi BNI tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga mencakup penguatan organisasi dan peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, optimalisasi jaringan kantor, pemanfaatan data analytics, serta penguatan platform digital untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan.

Sebagai bagian dari ekosistem perbankan nasional, BNI juga aktif mencermati perkembangan makroekonomi dan menerapkan langkah mitigasi yang terukur untuk memastikan kebijakan strategis berjalan optimal dan mendukung kesinambungan pertumbuhan jangka panjang.

Dalam strategi transformasi digital, BNI terus mengembangkan wondr by BNI sebagai platform transaksi personal. Hingga akhir 2025, pengguna wondr by BNI telah melampaui 12 juta, dengan tingkat keaktifan transaksi yang jauh lebih tinggi dibandingkan platform sebelumnya.

BNI juga menyempurnakan platform BNIdirect, yang mencakup layanan Cash Management, Trade Finance, Bank Guarantee, dan Supply Chain Financing untuk segmen korporasi dan bisnis. Sepanjang 2025, BNIdirect mencatat pertumbuhan jumlah pengguna dan nilai transaksi lebih dari 25% YoY, yang berkontribusi langsung terhadap penguatan dana giro korporasi.

Baca juga:  Bank Mandiri Sabet 4 Penghargaan Bergengsi dari OJK, Ada Apa?

Di sisi internasional, BNI memperkuat perannya sebagai orkestrator bisnis Indonesia ke pasar global melalui jaringan internasional di delapan pusat keuangan dunia, serta kemitraan strategis dengan lebih dari 1.300 bank koresponden di 90 negara yang mencakup 16 mata uang.

BNI juga menegaskan perannya sebagai bank nasional berkapabilitas global sekaligus instrumen negara dalam mendukung agenda pembangunan nasional. BNI berkontribusi aktif pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, penguatan ekonomi desa, serta sektor riil yang menjadi pendorong penciptaan lapangan kerja dan pembangunan daerah.

Direktur Finance and Strategy BNI, Hussein Paolo Kartadjoemena, mengungkapkan bahwa kinerja intermediasi BNI tumbuh positif dan berimbang secara keseluruhan. Pertumbuhan kredit sebesar 15,9% YoY mencerminkan kinerja intermediasi yang tetap solid di tengah tantangan ekonomi global.

Baca juga:  Mimpi Kampung Haji di Tanah Suci: Indonesia Selangkah Lebih Dekat!

"Strategi pertumbuhan kredit yang terdiversifikasi menjadi kunci dalam menjaga kualitas portofolio di tengah perlambatan ekonomi global," ujar Paolo.

Dari sisi kualitas aset, BNI mencatatkan perbaikan berkelanjutan yang tercermin dari penurunan rasio non-performing loan (NPL) dan Loan at Risk (LaR). NPL bruto tercatat sebesar 1,9% atau membaik 10bps YoY, sementara Loan at Risk (LaR) 8,5% atau membaik 1,8% YoY.

Dengan kombinasi pertumbuhan kredit yang sehat, struktur pendanaan yang solid, serta kualitas aset yang membaik, BNI membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp20,0 triliun sepanjang 2025.

Direktur Risk Management BNI, David Pirzada, menyampaikan bahwa BNI secara konsisten mengimplementasikan langkah-langkah strategis di seluruh aspek operasional dan pembiayaan guna memperkuat praktik keberlanjutan. Sepanjang 2025, portofolio pembiayaan berkelanjutan BNI mencapai Rp197 triliun atau setara 22% dari total kredit BNI.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Banten Dulu Kaya Raya? Kisah 30.000 Ton Emas yang Raib

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
28.8 ° C
28.9 °
27.7 °
74 %
0.9kmh
94 %
Sab
32 °
Ming
30 °
Sen
32 °
Sel
31 °
Rab
27 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  