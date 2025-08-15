Get
Jumat, Agustus 15, 2025
MR.DIY Ungkap Fakta di Balik Transaksi Saham Gede-gedean

Editor Jabar Pos : Rangga
MR.DIY Ungkap Fakta di Balik Transaksi Saham Gede-gedean
jabarpos.id – Manajemen emiten ritel perlengkapan rumah tangga, PT Daya Intiguna Yasa Tbk (MDIY) atau MR.DIY, akhirnya angkat bicara terkait transaksi saham jumbo yang sempat memicu spekulasi di pasar modal. Transaksi besar yang terjadi di pasar negosiasi tersebut ternyata merupakan bagian dari restrukturisasi kepemilikan saham.

Menurut keterbukaan informasi yang dirilis, Azara Alpina Sdn. Bhd., selaku pemegang saham pengendali, telah mengalihkan 8,85 miliar saham kepada para pemegang sahamnya. Salah satu penerima manfaat dari pengalihan ini adalah Tan Yu Yeh, yang juga merupakan ultimate beneficial owner (UBO) dari MDIY. Langkah serupa juga dilakukan oleh Agave Salmiana Sdn. Bhd. dengan mengalihkan 263,93 juta saham kepada pemegang sahamnya, termasuk Ong Chu Jin Adrian, Komisaris Utama MDIY.

MR.DIY Ungkap Fakta di Balik Transaksi Saham Gede-gedean
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Manajemen MDIY menegaskan bahwa restrukturisasi ini tidak mengubah kendali perusahaan. "Bapak Tan Yu Yeh, baik melalui Azara Alpina Sdn. Bhd., MDIH (Singapore) Pte. Ltd., Indosiam Pte. Ltd., Sky Venture Ltd, maupun melalui kepemilikan langsung, tetap menjadi pemegang saham pengendali dan penerima manfaat akhir Perseroan," demikian pernyataan resmi perusahaan. Pihak manajemen juga meyakinkan bahwa restrukturisasi ini tidak akan berdampak negatif terhadap operasional, hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan.

Setelah restrukturisasi, komposisi kepemilikan saham MDIY mengalami perubahan. Azara Alpina kini memegang 50,57% saham, Agave Salmiana turun menjadi 0,21%, Indosiam naik menjadi 0,38%, MDIH (Singapore) Pte. Ltd. memiliki 14,35%, Suncoast Financial Investment memegang 7,19%, Ong Chu Jin Adrian memiliki 0,72%, dan Tan Yu Yeh memegang langsung 7,31% saham.

Manajemen menjelaskan bahwa langkah restrukturisasi ini merupakan hal yang wajar, mengingat sejak awal IPO, Azara Alpina dimiliki oleh beberapa pihak. Sebagian investor ingin memiliki saham MDIY secara langsung, bukan melalui perusahaan induk.

Sebelumnya, pada sesi pertama perdagangan Jumat (15/8), saham MDIY mencatatkan transaksi jumbo di pasar negosiasi dengan harga Rp1.300 per saham. Sebanyak 101 juta lot saham berpindah tangan, dengan nilai total mencapai Rp13,13 triliun. Di pasar reguler, saham MDIY menguat 2,82% ke level Rp1.275 dengan volume 16,47 ribu lot senilai Rp2,1 miliar.

