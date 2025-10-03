Teladan Prima Agro Tebar Dividen Ratusan Miliar, Investor Sumringah?

Jabarpos.id – Kabar gembira bagi para pemegang saham PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN)! Emiten kelapa sawit ini mengumumkan pembagian dividen interim tahun buku 2025 dengan nilai fantastis, mencapai Rp200,67 miliar.

Keputusan strategis ini, menurut laporan jabarpos.id, diambil berdasarkan hasil rapat Direksi pada 1 Oktober 2025 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris sehari setelahnya. Setiap lembar saham akan mendapatkan dividen sebesar Rp15,5.

"Pembayaran dividen interim akan dilakukan melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan akan didistribusikan langsung ke rekening efek masing-masing pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal Recording Date berhak atas dividen interim," demikian bunyi pengumuman resmi perusahaan.

Kinerja cemerlang TLDN pada semester I/2025 menjadi landasan kuat pembagian dividen ini. Laba bersih perusahaan melonjak 108,6% menjadi Rp561,28 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan volume penjualan CPO dan CPKO, serta harga jual yang tinggi, menjadi pendorong utama pertumbuhan ini.

Pendapatan TLDN juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 36,7%, mencapai Rp2,55 triliun. Penjualan CPO masih menjadi kontributor terbesar, diikuti oleh PK dan CPKO.

Berikut adalah jadwal lengkap pembagian dividen interim TLDN: (Sebutkan jadwalnya seperti di berita asli)

Dengan kinerja yang solid dan pembagian dividen yang menarik, apakah investor akan semakin tertarik dengan saham TLDN? Kita tunggu saja perkembangannya.