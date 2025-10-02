Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
27.4 C
Jakarta
Jumat, Oktober 3, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Dana Segar dari Negara Mengalir Deras ke BRI, UMKM Jadi Prioritas Utama

Editor Jabar Pos : Rangga
spot_img

Jabarpos.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menunjukkan kinerja positif dalam menyerap dana penempatan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Bank dengan fokus utama pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini telah menyalurkan 45% dari total dana Rp55 triliun yang diterima dari program penempatan dana pemerintah yang digagas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Baca juga:  Siswi SD digunduli Oknum Guru, Lantaran Kepala Siswa Itu Memiliki Kutu

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, optimis bahwa seluruh dana Rp55 triliun tersebut akan tersalurkan sepenuhnya dalam satu hingga dua bulan mendatang. Penyaluran dana ini diprioritaskan untuk UMKM, yang merupakan segmen utama BRI.

Dana Segar dari Negara Mengalir Deras ke BRI, UMKM Jadi Prioritas Utama
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Sekitar 45% telah tersalurkan ke lapangan. Sebagian besar dana ini mengalir ke UMKM, karena BRI adalah bank dengan segmen UMKM terbesar di Indonesia," ungkap Hery di Sentra BRI 1, Kamis (2/10/2025).

Baca juga:  Sopir Bus Sigap Selamatkan Penumpang dari Kebakaran di Sukabumi

Dengan rata-rata penyaluran kredit mencapai Rp1,5 triliun per hari, BRI mampu menyalurkan sekitar Rp30 triliun dalam 20 hari kerja. Hery meyakini bahwa target penyaluran seluruh penempatan dana Kemenkeu ke BRI akan tercapai 100% dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya menyuntikkan dana segar sebesar Rp200 triliun kepada lima bank Himbara pada 12 September lalu. Selain BRI, bank-bank tersebut adalah Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BSI. Alokasi dana masing-masing adalah Rp55 triliun untuk Bank Mandiri, BNI, dan BRI, Rp25 triliun untuk BTN, dan Rp10 triliun untuk BSI.

spot_img
Artikel Sebelumnya
RUU P2SK, DPR Jamin Independensi BI Aman?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
27.4 ° C
27.4 °
27.4 °
81 %
3.2kmh
100 %
Kam
27 °
Jum
34 °
Sab
34 °
Ming
34 °
Sen
30 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  