Selasa, Agustus 19, 2025
Jabar PosBerita

PIK 2 Makin Kinclong! Laba Melesat, Dompet Investor Makin Tebal

Editor Jabar Pos : Rangga
PIK 2 Makin Kinclong! Laba Melesat, Dompet Investor Makin Tebal
jabarpos.id, Jakarta – Kabar gembira datang dari PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI), pengembang kawasan prestisius PIK 2. Emiten properti yang merupakan kolaborasi Grup Salim dan Grup Agung Sedayu ini sukses mencatatkan pertumbuhan laba yang signifikan pada semester pertama tahun 2025.

Berdasarkan laporan keuangan terbaru yang dirilis, PANI berhasil membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp285,86 miliar per Juni 2025. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,34% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana laba tercatat sebesar Rp284,86 miliar.

PIK 2 Makin Kinclong! Laba Melesat, Dompet Investor Makin Tebal
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Kinerja positif ini didorong oleh peningkatan pendapatan usaha yang mencapai Rp1,64 triliun, melonjak 22,18% dari Rp1,34 triliun pada tahun sebelumnya. Kontributor utama pendapatan berasal dari penjualan tanah dan bangunan sebesar Rp1,61 triliun, serta pendapatan sewa sebesar Rp448,34 miliar.

Meskipun pendapatan mengalami kenaikan, perusahaan juga mencatat peningkatan beban pokok pendapatan menjadi Rp680,07 miliar dari sebelumnya Rp594,68 miliar.

Dari sisi aset, PANI mencatatkan total aset sebesar Rp48,76 triliun per Juni 2025, meningkat dari Rp46,57 triliun pada akhir Desember 2024. Sementara itu, liabilitas dan ekuitas perusahaan tercatat masing-masing sebesar Rp19,32 triliun dan Rp29,43 triliun. Kinerja ciamik ini tentu menjadi angin segar bagi para investor dan semakin mengukuhkan posisi PIK 2 sebagai kawasan properti yang menjanjikan.

