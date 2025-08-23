Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
33 C
Jakarta
Sabtu, Agustus 23, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Intel Terancam, Trump Gelontorkan Dana Ratusan Triliun Rupiah!

Editor Jabar Pos : Rangga
Intel Terancam, Trump Gelontorkan Dana Ratusan Triliun Rupiah!
spot_img

jabarpos.id – Raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Intel, tengah menghadapi tantangan berat di industri chip, terutama setelah kemunculan teknologi kecerdasan buatan (AI). Perusahaan ini dinilai tertinggal dari Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), yang menjadi pemasok chip bagi perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, Nvidia, Qualcomm, AMD, bahkan Intel sendiri.

Namun, Intel mulai melakukan pembenahan, termasuk restrukturisasi kepemimpinan di awal tahun ini. Kabar terbaru menyebutkan bahwa pemerintah AS telah mengambil 10% saham di perusahaan pembuat chip tersebut. Menteri Perdagangan Howard Lutnick mengungkapkan pada Jumat (22/8) bahwa langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk mengamankan perusahaan-perusahaan AS.

Baca juga:  Polisi Ringkus Pelaku Pungli Pasar Tumpah Bogor
Intel Terancam, Trump Gelontorkan Dana Ratusan Triliun Rupiah!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Saham Intel langsung merespons positif dengan kenaikan sekitar 6% selama perdagangan Jumat. Pemerintah AS berinvestasi sebesar US$8,9 miliar (Rp144 triliun) dalam saham biasa Intel, membeli 433,3 juta lembar saham dengan harga US$20,47 per lembar.

Intel mencatat bahwa harga yang dibayarkan pemerintah merupakan diskon dari harga pasar saat ini. Dana pemerintah berasal dari hibah berdasarkan Undang-Undang CHIPS yang telah diberikan tetapi belum dibayarkan, serta hibah pemerintah terpisah dalam program pembuatan chip yang aman.

Baca juga:  Dua Prajurit TNI Terluka, RI Mengecam Keras Serangan Israel ke Markas UNIFIL

"AS tidak membayar apa pun untuk saham ini, dan saham tersebut sekarang bernilai sekitar US$11 miliar dolar AS," tulis Trump di Truth Social. Ia menambahkan bahwa ini adalah kesepakatan yang luar biasa bagi AS dan Intel.

Pemerintah juga akan memiliki surat perintah untuk membeli tambahan 5% saham Intel jika perusahaan tersebut tidak lagi menjadi pemilik mayoritas bisnis pengecorannya. Meskipun demikian, pemerintah AS tidak akan memiliki kursi dewan direksi atau hak tata kelola lainnya.

Baca juga:  Dompet Aman? Ini Bocoran Biaya Admin Bank BUMN Terbaru

CEO Intel, Lip-Bu Tan, menyatakan bahwa Intel sangat berkomitmen untuk memastikan teknologi tercanggih di dunia adalah buatan AS. Langkah ini menandai pergeseran dalam kebijakan industri AS, di mana pemerintah mengambil peran aktif di sektor swasta.

Lutnick menjelaskan bahwa pemerintah AS mengupayakan kepemilikan saham di Intel sebagai imbalan atas dana Undang-Undang CHIPS. "Kita harus mendapatkan kepemilikan saham untuk uang kita," katanya.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Suku Bunga Dipangkas Nasabah Asuransi Auto Sumringah, Kok Bisa Gitu?
Artikel Selanjutnya
Liburan Sekolah Berubah Jadi Ladang Emas, Bocah SMP Kediri Temukan Harta Karun Majapahit

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
broken clouds
33 ° C
33 °
33 °
62 %
3.5kmh
83 %
Sab
32 °
Ming
32 °
Sen
30 °
Sel
32 °
Rab
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  