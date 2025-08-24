Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
29.7 C
Jakarta
Minggu, Agustus 24, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Pengusaha Mebel Curhat ke Prabowo Soal Ini, Ada Apa?

Editor Jabar Pos : Rangga
Pengusaha Mebel Curhat ke Prabowo Soal Ini, Ada Apa?
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Industri mebel Indonesia menghadapi tantangan serius terkait ketergantungan bahan baku impor. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama PT Gema Graha Sarana Tbk (GEMA), William Simiadi, dalam sebuah wawancara eksklusif.

William menjelaskan bahwa komponen penting seperti engsel dan sekrup masih didatangkan dari luar negeri. Kondisi ini dinilai memengaruhi daya saing produk mebel dalam negeri di pasar global. "Kami berharap ada solusi konkret dari pemerintah, khususnya dari Bapak Prabowo sebagai presiden terpilih, untuk mengatasi masalah ini," ujarnya.

Baca juga:  265 Narapidana di Sukabumi Dapat Remisi Kemerdekaan, 3 Langsung Bebas
Pengusaha Mebel Curhat ke Prabowo Soal Ini, Ada Apa?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Lebih lanjut, William menyoroti potensi besar yang dimiliki Indonesia untuk mengembangkan industri mebel. Deregulasi pemerintah yang mempermudah pengembangan bisnis menjadi angin segar. Namun, ia menekankan pentingnya pengembangan ekosistem dan rantai pasok industri furnitur yang lebih kompetitif.

"Dengan dukungan yang tepat, industri mebel Indonesia bisa menjadi pemain utama di pasar internasional," imbuhnya. William berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap sektor ini demi kemajuan ekonomi nasional.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Harga PS5 di Amerika Serikat Meroket, Indonesia Aman?
Artikel Selanjutnya
Debt Collector Datang ke Kantor? Ini yang Harus Kamu Tahu!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
broken clouds
29.7 ° C
29.7 °
29.7 °
72 %
1.9kmh
72 %
Ming
30 °
Sen
31 °
Sel
32 °
Rab
32 °
Kam
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  