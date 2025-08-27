Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
32.9 C
Jakarta
Rabu, Agustus 27, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Siap-siap! Harga Minyak Bakal Anjlok Drastis? Ini Kata Goldman Sachs

Editor Jabar Pos : Rangga
Siap-siap! Harga Minyak Bakal Anjlok Drastis? Ini Kata Goldman Sachs
spot_img

jabarpos.id, Jakarta – Kabar mengejutkan datang dari dunia perminyakan. Goldman Sachs, bank investasi raksasa, memprediksi harga minyak mentah Brent akan mengalami penurunan signifikan hingga mencapai level US$50-an per barel pada akhir tahun 2026. Proyeksi ini didasarkan pada perkiraan meningkatnya surplus minyak global mulai tahun depan.

Menurut catatan Goldman Sachs yang dikutip jabarpos.id dari Reuters, surplus minyak diperkirakan akan melebar menjadi rata-rata 1,8 juta barel per hari pada kuartal keempat tahun 2025 hingga 2026. Hal ini berpotensi menyebabkan lonjakan stok global hingga hampir 800 juta barel pada akhir tahun 2026.

Baca juga:  Sejumlah 108 Calon Anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo Ikuti Pembekalan di Hambalang Hari Ini
Siap-siap! Harga Minyak Bakal Anjlok Drastis? Ini Kata Goldman Sachs
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Bank investasi tersebut juga memperkirakan bahwa stok minyak di negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) akan mencapai sepertiga dari total stok global, atau sekitar 270 juta barel pada tahun 2026. Penurunan permintaan di negara-negara OECD diperkirakan akan semakin menekan nilai wajar Brent dari level saat ini di pertengahan US$70-an.

Baca juga:  Polisi Ringkus Pelaku Pungli Pasar Tumpah Bogor

Goldman Sachs memperkirakan harga Brent akan tetap mendekati harga kontrak berjangka selama sisa tahun 2025. Namun, harga diperkirakan akan lebih rendah pada tahun berikutnya karena peningkatan stok OECD semakin cepat.

Meskipun demikian, Goldman Sachs juga menyoroti potensi percepatan pertumbuhan stok China menjadi 0,8 juta barel per hari dari 0,4 juta barel per hari pada tahun ini. Hal ini diperkirakan akan meningkatkan rata-rata harga Brent 2026 sebesar US$6 per barel dibandingkan dengan perkiraan awal bank, menjadi US$62.

Baca juga:  Tanda-tanda Awal Dari Militerisasi di Bawah Kepresidenan Prabowo

Sebagai informasi tambahan, kontrak berjangka minyak mentah Brent diperdagangkan di sekitar US$67 per barel di awal perdagangan Asia pada hari Rabu. Sementara itu, kontrak berjangka minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) diperdagangkan pada US$63.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Kisah Bank Binsani, Lolos dari Maut Merger dan Kini Jadi Raksasa BPR

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
32.9 ° C
32.9 °
32.9 °
52 %
4.2kmh
100 %
Rab
33 °
Kam
33 °
Jum
32 °
Sab
32 °
Ming
31 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  