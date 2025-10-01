Kejutan di Pasar Modal, Sang Pengendali WIRG Lepas Saham Besar-besaran!

jabarpos.id – Kabar mengejutkan datang dari PT Wir Global Kreatif, pengendali saham PT Wir Asia Tbk (WIRG), yang baru saja melepas sebagian besar kepemilikannya. Transaksi penjualan 44,5 juta lembar saham WIRG ini dilakukan pada 25 September 2025, membuat kepemilikan Wir Global Kreatif menyusut drastis hingga di bawah 5%.

Sebelum transaksi, Wir Global Kreatif memegang 599.063.310 saham WIRG atau setara dengan 5,02%. Namun, setelah penjualan, kepemilikannya menyusut menjadi 554.563.310 saham atau hanya 4,65%. Menurut laporan yang diterima jabarpos.id, saham tersebut dilepas dengan harga antara Rp 137 hingga Rp 139 per lembar, sehingga Wir Asia berhasil meraup dana segar sekitar Rp 6,09 miliar hingga Rp 6,18 miliar dari aksi korporasi ini.

Sebagai informasi tambahan, pada 31 Agustus lalu, Wir Global Kreatif masih tercatat sebagai pengendali WIRG dengan kepemilikan yang signifikan, yaitu 1,16 miliar saham atau 9,74%. Terdapat tiga nama yang tercatat sebagai penerima manfaat akhir dari kepemilikan ini, yaitu Daniel Surya Wirjatmo, Michel Budi Wirjatmo, dan Philip Cahyono.

Aksi pelepasan saham ini terjadi di tengah tren penurunan harga saham WIRG. Saat transaksi berlangsung, saham WIRG sempat turun 4,2% ke level 137. Hingga penutupan perdagangan, saham WIRG terus merosot hingga menyentuh level 132, atau turun 5,04%. Meskipun demikian, secara year-to-date (ytd), saham WIRG masih mencatatkan kenaikan yang signifikan, yaitu sebesar 50%. Kenaikan paling tajam terjadi dalam tiga bulan terakhir.