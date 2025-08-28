Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
29 C
Jakarta
Jumat, Agustus 29, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Sinyal Kuat dari Bank Mandiri BI Rate Bakal Dipangkas Lagi?

Editor Jabar Pos : Rangga
Sinyal Kuat dari Bank Mandiri BI Rate Bakal Dipangkas Lagi?
spot_img

Jabarpos.id – Bank Mandiri melihat ruang penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) masih terbuka lebar. Hal ini diungkapkan setelah BI terakhir kali memangkas suku bunga acuan pada Agustus 2025 sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5%.

Menurut Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri, Ari Rizaldi, ada beberapa faktor yang mendukung potensi pemangkasan BI Rate lanjutan. Pertama, inflasi di Indonesia masih terkendali, dengan data Juli 2025 menunjukkan angka 2,37% secara tahunan (yoy), masih sesuai target BI. Kedua, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS relatif stabil, didukung oleh aliran modal asing yang deras ke pasar obligasi dan saham.

Baca juga:  Erick Thohir Mengharapkan Pembangunan Bandara Baru di Bali Pada Tahun 2027
Sinyal Kuat dari Bank Mandiri BI Rate Bakal Dipangkas Lagi?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Kami memandang bahwa ruang pemangkasan kembali bunga acuan ini masih relatif besar dan tentunya dukungan data inflasi dan juga nilai tukar yang relatif stabil serta ekspektasi pemangkasan dari Fed Fund Rate itu sendiri," ujar Ari dalam acara Mandiri Macro and Market Brief 3Q25 Indonesia Economic Outlook, Kamis (28/8/2025).

Selain faktor domestik, ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh Bank Sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), juga menjadi pertimbangan. Ari menyebutkan bahwa pelaku pasar memperkirakan Fed Fund Rate akan turun ke level 4,25% dalam waktu dekat, dengan konsensus mencapai 85%.

Baca juga:  Bendera Raksasa Meriahkan Jalan Galumpit Jelang HUT RI ke-79

Stabilitas kurs rupiah juga menjadi faktor pendukung. Derasnya aliran modal asing ke pasar obligasi dan saham membuat IHSG ditutup menguat ke level 7.936. Imbal hasil SBN tenor 10 tahun juga turun 0,4 bps ke level 6,33%.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Direktur KB Bank Jung Ho Hen Mendadak Jual Seluruh Sahamnya, Ada Apa?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
29 ° C
29 °
29 °
65 %
2kmh
98 %
Jum
34 °
Sab
31 °
Ming
30 °
Sen
32 °
Sel
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  