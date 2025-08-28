Direktur KB Bank Jung Ho Hen Mendadak Jual Seluruh Sahamnya, Ada Apa?

Jabarpos.id – Kabar mengejutkan datang dari jajaran direksi PT Bank KB Indonesia Tbk (BBKP). Direktur KB Bank, Jung Ho Hen, dilaporkan telah melepas seluruh kepemilikan sahamnya di bank tersebut. Transaksi penjualan saham ini terjadi pada 26 Agustus 2025.

Menurut laporan yang dikutip jabarpos.id, Jung Ho Hen menjual sebanyak 11.983.400 lembar saham BBKP dengan harga Rp90 per saham. Dari aksi divestasi ini, Jung Ho Hen berhasil mengantongi dana segar sebesar Rp1,07 miliar.

Dalam keterbukaan informasi, Jung Ho Hen menjelaskan bahwa tujuan dari transaksi ini adalah untuk investasi. Status kepemilikan sahamnya di BBKP pun kini menjadi nol, dari sebelumnya setara dengan 0,00637% hak suara.

Meskipun terjadi penjualan saham oleh direksi, saham BBKP justru ditutup menguat 2,35% ke posisi Rp87 per saham pada perdagangan Kamis (28/8/2025). Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah ada faktor lain yang mempengaruhi pergerakan saham BBKP selain aksi korporasi ini?