Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
29.5 C
Jakarta
Sabtu, Agustus 30, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Rahasia Dibalik Kesuksesan Happy Hapsoro, Bukan Sekadar Suami Ketua DPR

Editor Jabar Pos : Rangga
spot_img

Jabarpos.id – Nama Happy Hapsoro mungkin tak sepopuler sang istri, Puan Maharani, Ketua DPR RI. Namun, di balik layar politik, Happy Hapsoro adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki gurita bisnis di berbagai sektor.

Mengikuti jejak sang ayah, Bambang Sukmonohadi, Happy Hapsoro membangun kerajaan bisnisnya di bidang properti dan jasa. Pada November 2022, ia bersama kolega dilaporkan mengakuisisi 70% saham PT Singaraja Putra Tbk (SINI), perusahaan yang bergerak di bidang akomodasi dan hotel.

Baca juga:  840 Narapidana di Kabupaten Bandung Terima Remisi HUT RI ke-79, Bupati Dadang Berpesan untuk Kembali ke Jalan yang Benar
Rahasia Dibalik Kesuksesan Happy Hapsoro, Bukan Sekadar Suami Ketua DPR
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Tak hanya itu, Happy Hapsoro juga memiliki saham signifikan di PT Rukun Raharja Tbk (RAJA), perusahaan gas alam, dan PT Sanurhasta Mitra (MINA), pengembang properti dengan aset lahan luas di Bali. Melalui PT Basis Utama Prima, ia juga mengendalikan PT Red Planet Indonesia Tbk, operator hotel, dan memiliki saham di PT Fortune Indonesia Tbk (FORU), perusahaan yang bergerak di sektor energi terbarukan.

Baca juga:  Menanti Penggenangan Bendungan Leuwikeris di Ciamis: Harapan Baru dan Kekhawatiran Warga

Jejak bisnis Happy Hapsoro semakin terlihat dengan kepemilikan di PT Odira Energy Persada, perusahaan migas, dan proyek kondominium Blossom Residence di kawasan eks Bandaran Kebayoran. Terbaru, pada awal tahun ini, ia membawa PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) melantai di Bursa Efek Indonesia melalui IPO pada 8 Januari 2025.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Elon Musk Kembali Tak Tergoyahkan di Puncak Kekayaan Dunia, Siapa Menyusul?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
broken clouds
29.5 ° C
29.5 °
29.5 °
75 %
1.5kmh
64 %
Sab
28 °
Ming
31 °
Sen
31 °
Sel
33 °
Rab
34 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  