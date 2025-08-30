Rahasia Dibalik Kesuksesan Happy Hapsoro, Bukan Sekadar Suami Ketua DPR

Jabarpos.id – Nama Happy Hapsoro mungkin tak sepopuler sang istri, Puan Maharani, Ketua DPR RI. Namun, di balik layar politik, Happy Hapsoro adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki gurita bisnis di berbagai sektor.

Mengikuti jejak sang ayah, Bambang Sukmonohadi, Happy Hapsoro membangun kerajaan bisnisnya di bidang properti dan jasa. Pada November 2022, ia bersama kolega dilaporkan mengakuisisi 70% saham PT Singaraja Putra Tbk (SINI), perusahaan yang bergerak di bidang akomodasi dan hotel.

Tak hanya itu, Happy Hapsoro juga memiliki saham signifikan di PT Rukun Raharja Tbk (RAJA), perusahaan gas alam, dan PT Sanurhasta Mitra (MINA), pengembang properti dengan aset lahan luas di Bali. Melalui PT Basis Utama Prima, ia juga mengendalikan PT Red Planet Indonesia Tbk, operator hotel, dan memiliki saham di PT Fortune Indonesia Tbk (FORU), perusahaan yang bergerak di sektor energi terbarukan.

Jejak bisnis Happy Hapsoro semakin terlihat dengan kepemilikan di PT Odira Energy Persada, perusahaan migas, dan proyek kondominium Blossom Residence di kawasan eks Bandaran Kebayoran. Terbaru, pada awal tahun ini, ia membawa PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) melantai di Bursa Efek Indonesia melalui IPO pada 8 Januari 2025.