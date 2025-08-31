Emas Antam Libur Panjang? Ada Apa Gerangan?

Jabarpos.id – Kabar mengejutkan datang dari PT Aneka Tambang Tbk (Antam), yang mengumumkan penutupan sementara Butik Emas Logam Mulia pada 1-2 September 2025. Pengumuman ini disampaikan melalui akun Instagram resmi @antamlogammulia, Minggu (31/8/2025).

Penutupan ini juga mencakup layanan pengiriman dan cetak fisik BRANKAS. Langkah ini diambil demi memastikan kenyamanan dan keamanan bersama, demikian pernyataan resmi dari @antamlogammulia.

Meskipun butik fisik tutup, transaksi emas Antam tetap dapat dilakukan melalui platform BRANKAS (buyback hingga 14.30 WIB), marketplace resmi, Livin’ by Mandiri, dan website logammulia.com.

Menurut pantauan jabarpos.id, harga emas Antam pada Minggu (31/8/2024) masih menunjukkan stabilitas. Data dari situs resmi logammulia.com menunjukkan harga emas satuan 1 gram di Butik Emas LM Graha Dipta Pulo Gadung Jakarta berada di angka Rp 1.980.000 per batang, tidak berubah dari hari sebelumnya.

Harga pembelian kembali (buyback) emas Antam juga stabil di angka Rp 1.827.000 per gram. Sebagai informasi tambahan, harga emas Antam Logam Mulia mencatatkan rekor tertinggi pada 24 April 2025, mencapai Rp 2.039.000 per gram.