Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
34.7 C
Jakarta
Senin, September 1, 2025
type here...
Jabar PosBerita

IHSG Terjun Bebas Imbas Demo, Investor Panik?

Editor Jabar Pos : Rangga
IHSG Terjun Bebas Imbas Demo, Investor Panik?
spot_img

Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam pada pembukaan perdagangan hari ini, Senin (1/9/2025), di tengah gelombang demonstrasi yang berlangsung sejak pekan lalu. Data menunjukkan IHSG dibuka ambruk hingga 2,69% atau setara dengan 210,39 poin, berada di level 7.620,10. Bahkan, beberapa menit setelah pembukaan, koreksi semakin dalam hingga mencapai 3,51%.

Aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pagi ini mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp 970,79 miliar, melibatkan 954 juta saham dalam 76.012 kali transaksi. Mayoritas saham terpantau berada di zona merah, dengan hanya 12 saham yang menguat, sementara 580 saham melemah dan 44 lainnya stagnan.

Baca juga:  Diduga Panik Dikejar Debt Collector, Sopir Mobil Menabrak Sepeda Motor
IHSG Terjun Bebas Imbas Demo, Investor Panik?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Di tengah situasi ini, BEI mengundang sejumlah jurnalis untuk bertemu dengan manajemen guna memberikan keterangan terkait kondisi pasar. Pihak BEI menegaskan bahwa aktivitas perdagangan tetap berjalan normal. Pertemuan ini juga direncanakan dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, perwakilan Bank Indonesia, dan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih solid. Ia menekankan pentingnya fundamental yang kuat bagi investor pasar modal dan memastikan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% pada kuartal II-2025.

Baca juga:  Bintang Muda Real Madrid, Jude Bellingham, Didesak Tetap Rendah Hati

Namun, kekhawatiran akan dampak kerusuhan dan penjarahan yang terjadi pekan lalu membayangi pasar. Seruan aksi demonstrasi lanjutan pada 1-5 September 2025 menambah sentimen negatif. Investor khawatir aksi demonstrasi yang lebih besar dapat memicu arus modal asing keluar dari pasar saham.

Selain aksi demonstrasi, pelaku pasar juga menantikan rilis data ekonomi, termasuk Indeks Manufaktur PMI Indonesia, yang akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi sektor manufaktur. S&P Global dijadwalkan merilis data PMI periode Agustus 2025. Sebelumnya, aktivitas manufaktur Indonesia mengalami kontraksi selama empat bulan berturut-turut, dengan PMI berada di bawah angka 50.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Kisah Konglomerat RI yang Justru Jadi Legenda di Singapura, Kok Bisa?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
broken clouds
34.7 ° C
34.7 °
34.7 °
54 %
4kmh
79 %
Sen
34 °
Sel
33 °
Rab
33 °
Kam
33 °
Jum
31 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  