Kejutan di BRI! Siapa Sosok Pengganti Hendy Bernadi?

Senin, September 1, 2025
Editor Jabar Pos : Rangga
Jabarpos.id, Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) baru saja mengumumkan perubahan penting dalam jajaran manajemennya. Dhanny resmi ditunjuk sebagai Corporate Secretary (Corsec) baru, menggantikan Agustya Hendy Bernadi. Pengumuman ini disampaikan melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 1 September 2025.

Penunjukan Dhanny sebagai Corsec BRI ini, menurut manajemen, adalah untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35 Tahun 2014. Surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Dhanny dan Ari Budiman Prakoso dari Capital Market Governance & Public Affairs Management BRI, menegaskan bahwa pengangkatan ini berlaku efektif sejak tanggal pengumuman.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Mengutip data dari situs resmi BRI, Dhanny adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta. Keputusan pengangkatannya tertuang dalam Keputusan Direksi No. 2677 – DIR/HBS/08/2025 tertanggal 7 Agustus 2025. Informasi ini telah dilaporkan kepada OJK dan dipublikasikan melalui situs web BRI serta BEI.

Dhanny memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, dengan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Andalas dan gelar S2 Master Business of Administration dari University of Birmingham. Karirnya di BRI dimulai sejak tahun 2010, dan ia telah menduduki berbagai posisi penting, termasuk Department Head Syndicated Solution BRI, Deputy General Manager/Business Department Head BRI Singapore Branch, dan General Manager BRI Singapore Branch.

Sebelumnya, Agustya Hendy Bernadi menjabat sebagai Corporate Secretary BRI sejak 1 Agustus 2023. Perubahan ini tentu menjadi sorotan dan menimbulkan pertanyaan tentang strategi BRI ke depan.

