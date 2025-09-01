Jabarpos.id, Jakarta – Broker OctaTrader hadir untuk menyederhanakan trading forex dengan berbagai fitur unggulan yang dirancang untuk memberikan pengalaman trading yang lebih mudah, aman, dan efisien bagi para trader.

OctaTrader, platform dari ekosistem Octa, berupaya menyatukan trading, analisis, wawasan, dan pembelajaran untuk memberdayakan para trader mencapai tujuan. Broker ini bertujuan membuat trading lebih berbasis data, transparan, dan mudah diakses.

OctaTrader berfokus pada pengurangan beban kognitif dan psikologis para trader dengan menyediakan pengalaman trading yang didukung oleh para ahli dan AI.

Berikut adalah beberapa fitur utama yang ditawarkan oleh OctaTrader:

Space: Feed kurasi ahli berisi ide trading yang tertanam dalam aplikasi trading Octa.

Feed kurasi ahli berisi ide trading yang tertanam dalam aplikasi trading Octa. OctaVision: Alat bantu berbasis AI yang memungkinkan para trader menganalisis order tertutup secara individual atau seluruh sesi trading secara massal.

Alat bantu berbasis AI yang memungkinkan para trader menganalisis order tertutup secara individual atau seluruh sesi trading secara massal. Pengenalan Pola AI: Fitur yang menunjukkan pola analisis teknis paling relevan untuk instrumen dan kerangka waktu yang dipilih.

Fitur yang menunjukkan pola analisis teknis paling relevan untuk instrumen dan kerangka waktu yang dipilih. Octa Rewards: Kerangka kerja fleksibel yang digunakan broker untuk menghargai para kliennya untuk loyalitas dan aktivitas trading.

Kerangka kerja fleksibel yang digunakan broker untuk menghargai para kliennya untuk loyalitas dan aktivitas trading. Octa Black: Program eksklusif broker yang hanya tersedia atas undangan.

Dengan berbagai fitur ini, OctaTrader berupaya untuk meningkatkan kinerja trading para kliennya secara keseluruhan. Trader dapat merasakan beban kognitif yang lebih rendah saat membuat keputusan trading, sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik.