Singapura Gempar Kekayaan Para Sultan Meroket Gila-gilaan

jabarpos.id – Total kekayaan 50 orang terkaya di Singapura mencengangkan, mencapai US$239 miliar atau sekitar Rp 3.934 triliun. Eduardo Saverin, salah satu pendiri Facebook, masih kokoh di puncak daftar elite tersebut.

Menurut laporan Forbes, Saverin telah tiga tahun berturut-turut menduduki posisi teratas orang terkaya di Singapura. Kekayaannya kini mencapai US$43 miliar (Rp 707,8 triliun), melonjak US$14 miliar (Rp 230,4 triliun). Lonjakan fantastis ini dipicu oleh perkembangan pesat iklan berbasis AI yang membuat saham Meta, perusahaan induk Facebook, melambung tinggi.

Di bawah Saverin, ada Kwek Leng Beng, pengusaha properti yang naik dua peringkat dengan kekayaan US$14,3 miliar (Rp 235,4 triliun), meningkat 24%. Robert & Philip Ng, yang juga berkecimpung di industri properti, berada di posisi ketiga dengan kekayaan US$14,1 miliar (Rp 232,1 triliun), meskipun ada krisis properti di Hong Kong.

Goh Cheng Liang, ahli waris taipan cat, masuk empat besar dengan kekayaan US$13,4 miliar (Rp 220,5 triliun). Saham Nippon Paint Holdings miliknya naik signifikan, hampir 30%, setelah mengakuisisi AOC dari Amerika Serikat (AS).

Perusahaan teknologi Sea menyumbangkan tiga nama dalam daftar orang terkaya Singapura. Chairman dan CEO Forrest Li berada di posisi keenam dengan kekayaan US$11,2 miliar (Rp 184,3 triliun), berkat pendapatan kuartal kedua yang positif. Chief Operating Officer Gang Ye berada di posisi 13 dengan kekayaan US$6 miliar (Rp 98,7 triliun). Sementara itu, David Chen, Chief Product Officer Shopee, melesat 22 peringkat ke posisi 28 dengan kekayaan US$2 miliar (Rp 32,9 triliun).

Pendiri dan CEO Espressif Systems, Teo Swee Ann, kembali masuk daftar setelah perusahaannya mencatat rekor laba tahun lalu. Henry Ng dan saudaranya, pengendali Pan-United, juga masuk daftar karena saham perusahaan beton mereka naik lebih dari dua kali lipat.