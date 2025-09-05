Get
29.4 C
Jakarta
Jumat, September 5, 2025
Berita

Singapura Gempar Kekayaan Para Sultan Meroket Gila-gilaan

Editor Jabar Pos : Rangga
Singapura Gempar Kekayaan Para Sultan Meroket Gila-gilaan
jabarpos.id – Total kekayaan 50 orang terkaya di Singapura mencengangkan, mencapai US$239 miliar atau sekitar Rp 3.934 triliun. Eduardo Saverin, salah satu pendiri Facebook, masih kokoh di puncak daftar elite tersebut.

Menurut laporan Forbes, Saverin telah tiga tahun berturut-turut menduduki posisi teratas orang terkaya di Singapura. Kekayaannya kini mencapai US$43 miliar (Rp 707,8 triliun), melonjak US$14 miliar (Rp 230,4 triliun). Lonjakan fantastis ini dipicu oleh perkembangan pesat iklan berbasis AI yang membuat saham Meta, perusahaan induk Facebook, melambung tinggi.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Di bawah Saverin, ada Kwek Leng Beng, pengusaha properti yang naik dua peringkat dengan kekayaan US$14,3 miliar (Rp 235,4 triliun), meningkat 24%. Robert & Philip Ng, yang juga berkecimpung di industri properti, berada di posisi ketiga dengan kekayaan US$14,1 miliar (Rp 232,1 triliun), meskipun ada krisis properti di Hong Kong.

Goh Cheng Liang, ahli waris taipan cat, masuk empat besar dengan kekayaan US$13,4 miliar (Rp 220,5 triliun). Saham Nippon Paint Holdings miliknya naik signifikan, hampir 30%, setelah mengakuisisi AOC dari Amerika Serikat (AS).

Perusahaan teknologi Sea menyumbangkan tiga nama dalam daftar orang terkaya Singapura. Chairman dan CEO Forrest Li berada di posisi keenam dengan kekayaan US$11,2 miliar (Rp 184,3 triliun), berkat pendapatan kuartal kedua yang positif. Chief Operating Officer Gang Ye berada di posisi 13 dengan kekayaan US$6 miliar (Rp 98,7 triliun). Sementara itu, David Chen, Chief Product Officer Shopee, melesat 22 peringkat ke posisi 28 dengan kekayaan US$2 miliar (Rp 32,9 triliun).

Pendiri dan CEO Espressif Systems, Teo Swee Ann, kembali masuk daftar setelah perusahaannya mencatat rekor laba tahun lalu. Henry Ng dan saudaranya, pengendali Pan-United, juga masuk daftar karena saham perusahaan beton mereka naik lebih dari dua kali lipat.

