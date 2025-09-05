Gelombang PHK Terjang Raksasa Migas Dunia, Ada Apa?

Jabarpos.id – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih menjadi momok menakutkan di berbagai sektor industri sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Tak terkecuali, sejumlah perusahaan minyak dan gas (migas) raksasa dunia juga terpaksa merumahkan ribuan karyawannya.

Menurut laporan Reuters, tekanan harga minyak yang lebih rendah dan gelombang konsolidasi industri menjadi penyebab utama badai PHK ini. Harga minyak mentah Brent dilaporkan mengalami penurunan hingga 10% sepanjang tahun 2025, akibat peningkatan produksi OPEC+ dan ketidakpastian kebijakan perdagangan Amerika Serikat.

Berikut daftar perusahaan migas dunia yang melakukan PHK sepanjang 2024-2025, dirangkum jabarpos.id dari berbagai sumber: