Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
28 C
Jakarta
Sabtu, September 6, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Gelombang PHK Terjang Raksasa Migas Dunia, Ada Apa?

Editor Jabar Pos : Rangga
Gelombang PHK Terjang Raksasa Migas Dunia, Ada Apa?
spot_img

Jabarpos.id – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih menjadi momok menakutkan di berbagai sektor industri sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Tak terkecuali, sejumlah perusahaan minyak dan gas (migas) raksasa dunia juga terpaksa merumahkan ribuan karyawannya.

Menurut laporan Reuters, tekanan harga minyak yang lebih rendah dan gelombang konsolidasi industri menjadi penyebab utama badai PHK ini. Harga minyak mentah Brent dilaporkan mengalami penurunan hingga 10% sepanjang tahun 2025, akibat peningkatan produksi OPEC+ dan ketidakpastian kebijakan perdagangan Amerika Serikat.

Gelombang PHK Terjang Raksasa Migas Dunia, Ada Apa?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Berikut daftar perusahaan migas dunia yang melakukan PHK sepanjang 2024-2025, dirangkum jabarpos.id dari berbagai sumber:

  1. OMV: Perusahaan migas asal Austria ini dikabarkan akan memangkas 2.000 karyawan dari total 23.000 stafnya, atau sekitar 8,6% dari total tenaga kerja.
  2. ConocoPhillips: Perusahaan asal Amerika Serikat ini dikabarkan akan melakukan pemangkasan hingga 20-25% pekerjanya.
  3. SLB: Perusahaan jasa perminyakan ini tidak menyebutkan jumlah pasti karyawan yang terdampak PHK. Namun, sumber internal mengindikasikan adanya penataan ulang fungsi dan pengurangan tenaga kerja.
  4. Chevron: Raksasa migas asal Amerika Serikat ini berencana menghentikan 15% hingga 20% tenaga kerjanya di seluruh dunia.
  5. APA Corp: Perusahaan migas asal Amerika Serikat ini telah memecat hampir 300 karyawan di seluruh dunia pada Januari dan akhir Februari.
  6. Halliburton: Perusahaan jasa perminyakan ini telah memecat 290 pekerja dan menutup kantor lokal.
  7. BP: Pada bulan Januari, perusahaan migas asal Inggris ini mengumumkan akan memangkas lebih dari 5% tenaga kerja globalnya, atau sekitar 7.000 orang.
  8. Petronas: Perusahaan migas nasional Malaysia ini berencana melakukan PHK terhadap sekitar 10% pekerjanya.
  9. Civitas Resources: Perusahaan migas asal Amerika Serikat ini diperkirakan akan memecat 10% pekerjanya.
  10. Harbour Energy: Perusahaan migas asal Inggris ini berencana memangkas 250 pekerja, atau seperempat dari total tenaga kerjanya di Inggris.
  11. Equinor: Perusahaan energi asal Norwegia ini akan memecat 20% atau 250 orang dari divisi energi terbarukan.
  12. Shell: Tahun lalu, perusahaan migas asal Belanda ini berencana mengurangi 20% tenaga kerja eksplorasi dan pengembangan minyak dan gas.
  13. Exxon Mobil: Perusahaan migas raksasa asal Amerika Serikat ini berencana memangkas hampir 400 orang di Texas.
spot_img
Artikel Sebelumnya
Singapura Gempar Kekayaan Para Sultan Meroket Gila-gilaan

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
broken clouds
28 ° C
28 °
28 °
76 %
0.7kmh
74 %
Jum
28 °
Sab
35 °
Ming
32 °
Sen
32 °
Sel
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  