Kejutan! Bill Gates Terlempar dari Daftar Elite Orang Terkaya AS

Jabarpos.id – Sebuah perubahan mengejutkan terjadi dalam daftar orang terkaya di Amerika Serikat. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1991, nama Bill Gates tak lagi menghiasi 10 besar Forbes 400. Pendiri Microsoft ini harus rela terlempar dari jajaran elite tersebut.

Pria yang dulunya langganan posisi puncak ini, kini menduduki peringkat ke-14 dalam daftar Forbes 400. Kekayaan bersihnya tercatat sebesar US$ 107 miliar atau setara dengan Rp 1.754 triliun (dengan kurs Rp 16.407 per US$). Penurunan ini menjadi yang pertama dalam 34 tahun terakhir.

Menurut laporan jabarpos.id, posisi Gates tergeser oleh para tokoh teknologi dan miliarder baru yang mengalami lonjakan kekayaan signifikan. Selain itu, keputusan Gates untuk mendonasikan sebagian besar kekayaannya juga menjadi faktor penentu.

Pada bulan Mei lalu, Gates mengumumkan rencananya untuk menyumbangkan 99% dari sisa kekayaannya kepada Gates Foundation, yayasan amal yang telah ia geluti selama dua dekade terakhir. Yayasan ini rencananya akan ditutup pada tahun 2045, saat Gates berusia 90 tahun.

"Kehendak saya sangat jelas bahwa ketika saya meninggal, semua uang itu masuk ke yayasan dan mereka harus mencari tahu apa yang mereka lakukan dengan aset," ungkap Gates, seperti dilansir jabarpos.id dari Forbes.

Gates diperkirakan telah menyumbangkan US$ 7 miliar atau sekitar Rp 114,79 triliun kepada Gates Foundation sejak Forbes 400 tahun lalu.

Setahun sebelumnya, Gates masih berada di peringkat ke-9 dengan nilai kekayaan yang sama, US$ 107 miliar. Penurunan kekayaan bersih ini juga dipengaruhi oleh pengunduran diri French Gates sebagai ketua bersama Yayasan Gates, di mana ia menerima US$ 12,5 miliar untuk kegiatan filantropinya sendiri.