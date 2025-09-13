Get
Sabtu, September 13, 2025
UMKM dan Koperasi Jadi Target Empuk Provider IT Lokal, Siap Saingi Raksasa Asing?

Editor Jabar Pos : Rangga
JABARPOS.ID, Jakarta – Persaingan di industri teknologi informasi (IT) semakin sengit. Provider IT lokal kini membidik pasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi untuk menantang dominasi perusahaan asing.

Presiden Direktur Global Sukses Solusi (RUN System), Sony Rachmadi Purnomo, mengakui bahwa perusahaan IT lokal menghadapi tantangan berat. Perusahaan IT global, terutama dari Amerika Serikat, memiliki ekosistem bisnis yang lebih mapan. Namun, RUN System tak gentar. Mereka menawarkan solusi yang dirancang khusus untuk UMKM dan koperasi.

Baca juga:  Rumah di Bekasi Digerebek Polisi, Sita 7 Truk dan Puluhan Motor
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Kami melihat potensi besar di segmen UMKM dan koperasi," ujar Sony dalam dialog di CNBC Indonesia, Jumat (12/09/2025). "Mereka membutuhkan solusi IT yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka."

RUN System terus berinovasi dengan mengadopsi solusi otomatisasi yang fleksibel terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pasar. Penurunan suku bunga dan insentif pajak yang digulirkan pemerintah juga menjadi angin segar bagi bisnis IT.

Baca juga:  Strategi Cerdas RI Tekan Utang Luar Negeri

"Kebijakan pemerintah ini sangat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk bisnis IT," imbuh Sony.

Lantas, bagaimana strategi RUN System menghadapi gejolak ekonomi di tahun 2025? Persaingan ketat dengan provider asing tak membuat mereka mundur. Justru, hal ini memacu mereka untuk terus berinovasi dan memberikan solusi terbaik bagi UMKM dan koperasi di Indonesia.

