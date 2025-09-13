UMKM dan Koperasi Jadi Target Empuk Provider IT Lokal, Siap Saingi Raksasa Asing?

JABARPOS.ID, Jakarta – Persaingan di industri teknologi informasi (IT) semakin sengit. Provider IT lokal kini membidik pasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi untuk menantang dominasi perusahaan asing.

Presiden Direktur Global Sukses Solusi (RUN System), Sony Rachmadi Purnomo, mengakui bahwa perusahaan IT lokal menghadapi tantangan berat. Perusahaan IT global, terutama dari Amerika Serikat, memiliki ekosistem bisnis yang lebih mapan. Namun, RUN System tak gentar. Mereka menawarkan solusi yang dirancang khusus untuk UMKM dan koperasi.

"Kami melihat potensi besar di segmen UMKM dan koperasi," ujar Sony dalam dialog di CNBC Indonesia, Jumat (12/09/2025). "Mereka membutuhkan solusi IT yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka."

RUN System terus berinovasi dengan mengadopsi solusi otomatisasi yang fleksibel terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pasar. Penurunan suku bunga dan insentif pajak yang digulirkan pemerintah juga menjadi angin segar bagi bisnis IT.

"Kebijakan pemerintah ini sangat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk bisnis IT," imbuh Sony.

Lantas, bagaimana strategi RUN System menghadapi gejolak ekonomi di tahun 2025? Persaingan ketat dengan provider asing tak membuat mereka mundur. Justru, hal ini memacu mereka untuk terus berinovasi dan memberikan solusi terbaik bagi UMKM dan koperasi di Indonesia.