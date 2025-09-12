Fresh Graduate Merapat! Pemerintah Siapkan Kejutan Magang Berbayar

jabarpos.id, Jakarta – Pemerintah kembali membuka peluang emas bagi para fresh graduate melalui program magang berbayar yang akan menjadi bagian dari stimulus ekonomi kuartal IV-2025. Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Program ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas sekaligus membuka lebar pintu kesempatan kerja bagi para lulusan baru. Menurut Airlangga, program magang ini akan memastikan para peserta mendapatkan pendapatan selama masa pelatihan, sambil diarahkan untuk segera terjun ke dunia industri.

"Nanti di link and match kan, dan dapat pendapatan. Untuk besarannya nanti kita bahas terlebih dahulu," ujar Airlangga, seperti dikutip jabarpos.id. Pemerintah menargetkan program ini bisa berjalan hingga akhir tahun, dengan pembahasan finalisasi dijadwalkan pada Senin pekan depan.

Sebelumnya, pemerintah juga telah menjalankan program serupa melalui Magang Merdeka atau MSIB sebagai bagian dari Kampus Merdeka. Namun, program tersebut terakhir dibuka untuk Batch 7 pada Agustus-Desember 2024 dan belum ada informasi pendaftaran lagi hingga saat ini. Dengan adanya program magang berbayar yang baru ini, diharapkan para fresh graduate dapat memiliki bekal yang cukup untuk bersaing di pasar kerja.