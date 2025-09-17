Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir? Istana Beri Kode Keras

jabarpos.id, Jakarta – Posisi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini menjadi sorotan publik setelah Erick Thohir resmi ditunjuk sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Istana Kepresidenan mengisyaratkan tengah berburu sosok ideal untuk mengisi jabatan strategis tersebut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah masih dalam proses pencarian figur yang tepat untuk menakhodai Kementerian BUMN. Hal ini disampaikan Prasetyo di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).

"Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kita masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas Bapak Erick Thohir ke Kemenpora," ujar Prasetyo.

Muncul spekulasi bahwa posisi Menteri BUMN sementara atau ad-interim akan diisi oleh salah satu Wakil Menteri BUMN. Namun, Prasetyo belum bersedia mengungkap nama yang dimaksud. Saat ini, terdapat tiga Wakil Menteri BUMN, yaitu Kartika Wirjoatmodjo, Dony Oskaria, dan Aminuddin Ma’ruf. Dony Oskaria juga diketahui menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo menepis isu mengenai rencana penggabungan Kementerian BUMN dengan Badan Pengelola Investasi Danantara. Ia menegaskan bahwa pemerintah masih dalam proses evaluasi terkait hal tersebut.

Sementara itu, Erick Thohir menyatakan bahwa penunjukan Menteri BUMN ad-interim sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Ia juga mengaku tidak memberikan rekomendasi nama untuk mengisi posisi tersebut.