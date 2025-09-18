Jabarpos.id, Jakarta – Kejutan di tubuh Tugu Insurance! Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Rabu, 17 September 2025, menyetujui pengunduran diri Samuel Lie dari jabatannya sebagai Komisaris.

Keputusan ini diambil setelah perseroan menerima surat pengunduran diri Samuel Lie pada 25 Juni 2025. Masa jabatannya resmi berakhir sejak ditutupnya RUPSLB tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi Bapak Samuel Lie selama menjabat sebagai Komisaris Tugu Insurance," ujar Presiden Direktur Tugu Insurance, Adi Pramana, dalam keterangan tertulis, Kamis (18/9/2025). Pihak direksi dan dewan komisaris mendoakan kesuksesan Samuel Lie dalam tugas barunya.

Dengan disetujuinya pengunduran diri ini, para pemegang saham sepakat untuk tidak menambah jumlah komisaris. Susunan Dewan Komisaris Tugu Insurance saat ini adalah:

Presiden Komisaris/Komisaris Independen: Abdul Ghofar

Komisaris: Bagus Agung Rahadiansyah

Komisaris: Lowong

Komisaris Independen: Poerwo Tjahjono

Komisaris Independen: Tajudin Noor

Meskipun terjadi perubahan dalam susunan komisaris, Tugu Insurance tetap optimis. Perusahaan meyakini akan terus tumbuh dan mencapai target kinerja yang telah direncanakan. Fokus utama adalah meningkatkan inovasi produk dan memperluas jaringan pemasaran demi memberikan layanan terbaik bagi pelanggan.