Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
28.8 C
Jakarta
Kamis, September 18, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Jabarpos.id, Jakarta – Kejutan di tubuh Tugu Insurance! Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Rabu, 17 September 2025, menyetujui pengunduran diri Samuel Lie dari jabatannya sebagai Komisaris.

Editor Jabar Pos : Rangga
Jabarpos.id, Jakarta - Kejutan di tubuh Tugu Insurance! Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Rabu, 17 September 2025, menyetujui pengunduran diri Samuel Lie dari jabatannya sebagai Komisaris.
spot_img

Keputusan ini diambil setelah perseroan menerima surat pengunduran diri Samuel Lie pada 25 Juni 2025. Masa jabatannya resmi berakhir sejak ditutupnya RUPSLB tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi Bapak Samuel Lie selama menjabat sebagai Komisaris Tugu Insurance," ujar Presiden Direktur Tugu Insurance, Adi Pramana, dalam keterangan tertulis, Kamis (18/9/2025). Pihak direksi dan dewan komisaris mendoakan kesuksesan Samuel Lie dalam tugas barunya.

Baca juga:  Putusan PTUN terkait Gugatan PDI-P Terhadap Gibran Tetap Berlaku Meski Presiden dan Wapres Sudah Dilantik
Jabarpos.id, Jakarta - Kejutan di tubuh Tugu Insurance! Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Rabu, 17 September 2025, menyetujui pengunduran diri Samuel Lie dari jabatannya sebagai Komisaris.
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dengan disetujuinya pengunduran diri ini, para pemegang saham sepakat untuk tidak menambah jumlah komisaris. Susunan Dewan Komisaris Tugu Insurance saat ini adalah:

  • Presiden Komisaris/Komisaris Independen: Abdul Ghofar
  • Komisaris: Bagus Agung Rahadiansyah
  • Komisaris: Lowong
  • Komisaris Independen: Poerwo Tjahjono
  • Komisaris Independen: Tajudin Noor

Meskipun terjadi perubahan dalam susunan komisaris, Tugu Insurance tetap optimis. Perusahaan meyakini akan terus tumbuh dan mencapai target kinerja yang telah direncanakan. Fokus utama adalah meningkatkan inovasi produk dan memperluas jaringan pemasaran demi memberikan layanan terbaik bagi pelanggan.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir? Istana Beri Kode Keras

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Apple dan Nvidia Ingin "Berteman" dengan ChatGPT, Nilai Perusahaan Tembus Rp1.500 Triliun!

Perusahaan pengembang ChatGPT, OpenAI, sedang dalam pembicaraan serius untuk mendapatkan dana segar yang fantastis. Kabarnya, nilai perusahaan ini bakal melesat hingga lebih dari US$100...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
28.8 ° C
28.8 °
28.8 °
71 %
4.5kmh
89 %
Kam
29 °
Jum
32 °
Sab
31 °
Ming
33 °
Sen
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  