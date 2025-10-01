Astra Kuasai Mega Manunggal Property, Era Baru Dimulai?

Jabarpos.id – Grup Astra melalui PT Saka Industrial Arjaya resmi mengakuisisi 83,67% saham PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP). Aksi korporasi ini menandai perpindahan kepemilikan signifikan dari 10 pemegang saham lama kepada entitas di bawah naungan Astra.

Transaksi pembelian 5.764.371.329 lembar saham ini rampung pada 30 September 2025, setelah perjanjian bersyarat disepakati pada 21 Juli 2025. Jabarpos.id mencatat, pengumuman akuisisi ini sempat mendongkrak harga saham MMLP ke level 585, sebelum akhirnya terkoreksi.

Adapun 10 pemegang saham yang melepas kepemilikannya antara lain PT Suwarna Arta Mandiri, Bridge Leed Limited, Provident Warehouse Pte. Ltd., Shalimar Sulisto, Prinsip Portfolio Ltd., Tiga Investments Pte Ltd., Henner Investments Inc, Watiga Trust, Deltoid Capital Ltd., dan Sutilah Kartowihardjo.

Dengan akuisisi ini, kendali atas MMLP beralih dari Winato Kartono kepada Grup Astra. PT Saka Industrial Arjaya sebagai pengendali baru wajib melakukan penawaran tender sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/2018. Informasi lebih lanjut mengenai penawaran tender wajib ini akan diumumkan kepada publik.

Sebelumnya, jabarpos.id melaporkan, terjadi transaksi jumbo saham MMLP pada sesi I perdagangan 30 September 2025. Sebanyak 5,76 miliar saham berpindah tangan dengan nilai transaksi mencapai Rp 3,35 triliun dan harga rata-rata Rp 581 per saham.

Pihak Astra International Tbk (ASII) melalui manajemen menjelaskan bahwa penyelesaian transaksi pembelian saham MMLP oleh PT Saka Industrial Arjaya telah menjadikan SIA sebagai pengendali baru MMLP sesuai dengan ketentuan POJK 9/2018.