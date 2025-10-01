Get
BRI Jadi Garda Depan, Halal Indo 2025 Banjir Cuan!

Editor Jabar Pos : Rangga
BRI Jadi Garda Depan, Halal Indo 2025 Banjir Cuan!
Jabarpos.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menunjukkan komitmennya dalam memajukan industri halal nasional dengan menjadi banking partner dalam Halal Indonesia International Industry Expo (Halal Indo) 2025. Ajang yang berlangsung dari 25-28 September 2025 di ICE BSD, Tangerang ini sukses besar dengan menarik lebih dari 25 ribu pengunjung, jauh melampaui target awal.

Partisipasi BRI bukan sekadar dukungan, melainkan strategi untuk memperluas ekosistem digital di Indonesia. "BRI konsisten mendukung penguatan ekosistem halal melalui solusi finansial digital inklusif. UMKM adalah motor penggeraknya, dan kami hadir untuk menghubungkan mereka ke pasar yang lebih luas," ujar Corporate Secretary BRI, Dhanny, dalam keterangan resmi.

BRI Jadi Garda Depan, Halal Indo 2025 Banjir Cuan!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Halal Indo 2025 tidak hanya diramaikan pengunjung dari dalam negeri, tetapi juga dari berbagai negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, hingga Yordania. Ajang ini mencatatkan penjualan fantastis sebesar Rp7,7 miliar dan komitmen investasi mencapai Rp7,2 triliun.

BRI memanjakan pengunjung dengan program menarik seperti hadiah langsung transaksi BRImo dan cashback hingga 20% menggunakan QRIS BRI. Langkah ini tidak hanya menguntungkan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk beralih ke transaksi non-tunai yang lebih aman dan efisien.

Tak hanya itu, BRI juga memberdayakan UMKM halal binaannya untuk naik kelas. UMKM unggulan seperti Roka Collection, Urban Factor, dan lainnya memamerkan produk berkualitas mereka. Dukungan BRI melalui KUR, pembiayaan komersial, dan integrasi layanan digital membantu UMKM memperluas pasar dan meningkatkan daya saing global.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Eko S.A. Cahyanto, mengapresiasi kesuksesan Halal Indo 2025. "Saya bangga dengan Halal Indo 2025 yang jauh lebih baik dan sukses dari tahun sebelumnya," ungkapnya. Ia juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam acara ini.

