Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
29.9 C
Jakarta
Selasa, Oktober 7, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Kaesang Terlibat? Perusahaan Udang Ini Terancam Bangkrut!

Editor Jabar Pos : Rangga
Kaesang Terlibat? Perusahaan Udang Ini Terancam Bangkrut!
spot_img

jabarpos.id – Kabar kurang sedap menghampiri emiten udang yang terafiliasi dengan Kaesang Pangarep, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP). Sejak awal tahun 2024, perusahaan ini diterpa berbagai masalah, mulai dari kinerja keuangan yang merugi hingga penghentian sementara perdagangan saham oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Harga saham PMMP saat ini berada di titik nadir, hanya Rp50 per lembar. Dalam setahun terakhir, nilainya telah anjlok lebih dari separuh, tepatnya 57,53%. Laporan keuangan terakhir perusahaan per 3 November 2024 menunjukkan kerugian yang sangat signifikan, mencapai US$ 15,26 juta. Padahal, pada periode yang sama tahun sebelumnya, PMMP masih mencatatkan keuntungan sebesar US$ 5,29 juta.

Baca juga:  Suku Bunga Dipangkas Nasabah Asuransi Auto Sumringah, Kok Bisa Gitu?
Kaesang Terlibat? Perusahaan Udang Ini Terancam Bangkrut!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Penurunan pendapatan menjadi penyebab utama kerugian ini. Pendapatan PMMP merosot tajam sebesar 57,99% menjadi hanya US$ 63,37 juta, jauh di bawah angka US$ 150,86 juta pada periode sebelumnya. Total aset perusahaan per 30 September 2024 tercatat sebesar US$ 299,26 juta.

Seperti diketahui, Kaesang Pangarep memiliki saham mayoritas di PMMP melalui PT Harapan Bangsa Kita, yang menguasai 188.240.000 lembar saham atau sekitar 7,27%. Investasi Kaesang di PMMP dimulai sejak November 2021.

Baca juga:  jabarpos.id, Jakarta - Kementerian BUMN melalui BPI Danantara tengah merencanakan penggabungan Garuda Indonesia dengan Pelita Air. Rencana ini menuai perhatian dari Komisi VI DPR RI yang khawatir merger tersebut justru merusak kinerja Pelita Air yang dinilai sudah baik.

Tak hanya kinerja keuangan yang buruk, PMMP juga menghadapi masalah lain, yaitu penunggakan gaji karyawan. Manajemen perusahaan mengakui bahwa penundaan pembayaran gaji disebabkan oleh kerugian yang dialami perusahaan.

Sekretaris Korporasi PMMP, Christian Jonathan Sutanto, menjelaskan bahwa penurunan pendapatan operasional menjadi alasan utama penundaan pembayaran gaji. "Ada beberapa karyawan Perseroan yang tertunda kewajibannya akibat menurunnya pendapatan operasional Perseroan selama beberapa bulan terakhir, namun Perseroan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban pada seluruh karyawan Perseroan," ujarnya dalam keterbukaan informasi BEI.

Baca juga:  Mengenal Virus Mpox, Cacar Monyet Yang Ditetapkan Sebagai Darurat Kesehatan Global

Christian juga menegaskan bahwa tidak ada kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta harga saham. Namun, dengan kondisi yang ada, masa depan PMMP terlihat semakin suram.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Dua Komisaris Independen PP Properti Mengundurkan Diri, Ada Apa?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
few clouds
29.9 ° C
29.9 °
29.9 °
81 %
1.5kmh
19 %
Sel
31 °
Rab
36 °
Kam
32 °
Jum
32 °
Sab
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  