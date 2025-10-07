Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
28.2 C
Jakarta
Rabu, Oktober 8, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Kelas Menengah RI Terancam? Ini Kata Bank Dunia!

Editor Jabar Pos : Rangga
Kelas Menengah RI Terancam? Ini Kata Bank Dunia!
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Kabar mengejutkan datang dari Bank Dunia (World Bank) yang menyoroti kerentanan kelas menengah Indonesia terhadap kemiskinan. Bahkan, kelompok ini disebut semakin tertinggal dibandingkan kelas atas dan bawah.

Lead Economist World Bank Indonesia dan Timor Leste, Habib Rab, mengungkapkan bahwa kondisi kelas menengah Indonesia terus memburuk sejak pandemi Covid-19. Jumlahnya menyusut drastis dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi hanya 47,85 juta jiwa pada 2024.

Kelas Menengah RI Terancam? Ini Kata Bank Dunia!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menurut Habib, akar masalahnya terletak pada sektor ketenagakerjaan. Banyak masyarakat yang tidak mampu mencapai standar hidup kelas menengah karena bekerja di sektor dengan gaji minim dan semakin banyak pekerja informal yang tidak memiliki pekerjaan berkualitas dan berkelanjutan.

Baca juga:  Persib Bidik Puncak Klasemen, Tantangan Berat Menanti di Bali

"Artinya, semakin sedikit pekerja yang mampu mencapai standar hidup kelas menengah," ujarnya saat peluncuran Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2025 di Jakarta, seperti dikutip jabarpos.id, Selasa (7/10/2025).

Sektor perdagangan grosir dan eceran serta pertanian menjadi ladang pekerjaan bagi mayoritas masyarakat kelas pekerja, menyumbang 52% dari seluruh pekerjaan yang diciptakan. Ironisnya, hampir 60% pekerja berada dalam pekerjaan informal tanpa jaminan keamanan kerja.

Upah nominal hanya tumbuh 1,8% secara tahunan pada Februari 2025, hampir setara dengan inflasi. Sementara itu, pekerja di sektor formal menghadapi PHK yang meningkat tajam dari 3.325 pada Januari menjadi 18.610 pada Februari 2025, dua kali lipat dari periode yang sama tahun lalu.

Baca juga:  BI Rate Dipangkas! Sinyal Ekonomi Bakal Terbang?

PHK terkonsentrasi di Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Riau, wilayah dengan industri manufaktur yang kuat. Sektor tekstil, alas kaki, dan elektronik menjadi korban utama, dengan setidaknya 10 perusahaan manufaktur tutup pada kuartal I-2025, berdasarkan data Kementerian Perindustrian yang dikutip Bank Dunia.

Habib Rab menambahkan bahwa mayoritas tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor produktivitas rendah seperti jasa, agrikultur, perdagangan, hotel dan restoran, serta manufaktur bernilai tambah minim.

Kondisi ini melemahkan daya beli kelas menengah. Konsumsi mereka terus tertinggal dari golongan termiskin dan terkaya sejak 2019-2024.

Baca juga:  Dua Anggota Geng Motor Bacok Pemuda di Bandung Barat Gara-gara Botol

Bank Dunia mencatat, konsumsi 40% masyarakat termiskin meningkat 2-3% per tahun berkat bantuan sosial pemerintah. Sementara itu, 10% golongan terkaya juga mengalami peningkatan konsumsi tahunan sebesar 3%.

Namun, kelas menengah (persentil ke 40-90 dari distribusi konsumsi) hanya mengalami pertumbuhan sekitar 1,3% per tahun pada periode yang sama.

"Sehingga kelas menengah justru makin tertinggal. Ini tantangan besar bagi Indonesia, karena pertumbuhan kelas menengah adalah indikator pasar yang berkembang untuk barang dan jasa bernilai tambah tinggi serta canggih yang mendorong pertumbuhan ekonomi," pungkas Habib Rab.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Program Makan Bergizi Gratis Beri Angin Segar Bagi Emiten Daging, Kok Bisa?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
few clouds
28.2 ° C
28.2 °
28.2 °
85 %
2.8kmh
20 %
Sel
28 °
Rab
32 °
Kam
33 °
Jum
32 °
Sab
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  