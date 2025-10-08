Get
Kamis, Oktober 9, 2025
Berita

Anggito Abimanyu Nahkoda Baru LPS, Prioritaskan Pendalaman UU P2SK!

Editor Jabar Pos : Rangga
Anggito Abimanyu Nahkoda Baru LPS, Prioritaskan Pendalaman UU P2SK!
Jabarpos.id, Jakarta – Anggito Abimanyu resmi memegang tampuk kepemimpinan sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk periode 2025-2030. Pelantikan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, berdasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111 P Tahun 2025.

Mengawali masa jabatannya, Anggito mengakui bahwa dirinya perlu banyak belajar mengenai seluk beluk LPS. Pasalnya, lembaga ini merupakan hal baru baginya. Oleh karena itu, ia bertekad untuk mendalami berbagai aspek agar dapat meningkatkan kualitas LPS dalam menunjang stabilitas sektor keuangan, baik perbankan maupun asuransi.

Anggito Abimanyu Nahkoda Baru LPS, Prioritaskan Pendalaman UU P2SK!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Saya masih belajar. Beri saya waktu untuk mempelajari, karena LPS ini kan masih baru ya buat saya," ujarnya kepada jabarpos.id di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Baca juga:  Siswa di Jakarta Selatan Lapor Polisi Diduga Jadi Korban Bullying

Salah satu fokus utama Anggito adalah pendalaman Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), terutama terkait sektor asuransi. LPS direncanakan akan mulai menjamin polis asuransi pada tahun 2028 mendatang.

"Saya belum tahu ya, terus terang aja. Saya tahu sudah ada di Undang-Undang P2SK dan di materi RUU juga yang melakukan DPR juga sudah ada, cuman kan pilihannya masih banyak ya skenarionya. Saya belum bisa memberikan posisi kami ya di LPS," ungkapnya.

Terkait target 100 hari pertama menjabat, Anggito menyatakan akan memprioritaskan identifikasi isu-isu mendesak, strategis, serta hal-hal yang perlu ditunda atau diimprovisasi. Ia juga akan mempelajari memori jabatan yang ada untuk mempercepat pemahamannya.

Baca juga:  Langit Cirebon Diprediksi Berawan Tebal Sepanjang Hari

Anggito berkomitmen untuk meningkatkan kinerja LPS secara menyeluruh, mulai dari administrasi, kualitas sumber daya manusia, hingga program penjaminan, baik untuk perbankan maupun polis asuransi.

Sebelumnya, Anggito terpilih sebagai Ketua DK LPS setelah melalui serangkaian uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR. Ia berhasil mengungguli kandidat lainnya, termasuk Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji dari Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Dwityapoetra Soeyasa Besar dari LPS.

Selain Anggito, Presiden Prabowo juga melantik Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Doddy Zulverdi sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank, serta Ferdinan Dwikoraja Purba sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis.

Baca juga:  Pemerintah Terus Mencari Warga Indonesia Yang Hilang Dalam Kecelakaan Kapal Jeju

Sebelum menjabat sebagai Ketua DK LPS, Anggito Abimanyu sempat menduduki posisi Wakil Menteri Keuangan.

Profil Singkat Anggito Abimanyu:

  • Lahir: Bogor, 19 Februari 1963
  • Pendidikan:
    • Sarjana Ekonomi (SE), Universitas Gadjah Mada (UGM)
    • Master of Science (MSc) dan Doctor of Philosophy (PhD), University of Pennsylvania, Philadelphia, AS
  • Karir:
    • Pengajar Universitas Gadjah Mada
    • Kepala Departemen Ilmu Ekonomi, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada
    • Staf Khusus Menteri Keuangan
    • Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2006-2009)
    • Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Kementerian Agama RI (2012-2014)
    • Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) (2015-2017)
    • Wakil Menteri Keuangan (2024-2025)
    • Ketua DK LPS (2025-2030)
