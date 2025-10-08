Get
Kejutan! Bumi Resources Resmi Jadi Juragan Tambang Emas Australia

Editor Jabar Pos : Rangga
Jabarpos.id, Jakarta – PT Bumi Resources Tbk (BUMI) membuat gebrakan dengan mengakuisisi mayoritas saham perusahaan tambang emas dan tembaga asal Australia, Wolfram Limited. Langkah strategis ini menandai babak baru bagi BUMI dalam memperluas cakupan bisnisnya di sektor mineral.

Akuisisi sebesar 99,68% saham Wolfram ini, yang ditargetkan mencapai 100% pada November 2025, merupakan realisasi dari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Persetujuan dari Foreign Investment Review Board (FIRB) Australia semakin memuluskan jalan bagi BUMI untuk menguasai perusahaan tambang tersebut.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Presiden Direktur Bumi Resources, Adika Nuraga Bakrie, mengungkapkan bahwa akuisisi ini merupakan langkah krusial dalam diversifikasi bisnis perusahaan. "Ekspansi ke mineral strategis dan mineral kritis sejalan dengan tren permintaan global serta memperkuat komitmen kami terhadap pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan," ujarnya, Rabu (8/10/2025).

Dengan kepemilikan Wolfram, BUMI berpotensi mendulang keuntungan dari produksi emas dan tembaga dalam waktu dekat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham. Langkah ini juga menunjukkan keseriusan BUMI dalam mengembangkan bisnis hilirisasi di sektor pertambangan.

