Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
30.9 C
Jakarta
Kamis, Oktober 9, 2025
type here...
Jabar PosBerita

OJK dan DPR Siap Bahas Aturan Free Float Saham, Investor Siap-Siap?

Editor Jabar Pos : Rangga
OJK dan DPR Siap Bahas Aturan Free Float Saham, Investor Siap-Siap?
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana membahas aturan terkait free float saham dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada kuartal IV tahun 2025. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari usulan kenaikan free float saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Anggota Dewan Komisioner OJK, Inarno Djajadi, menyampaikan bahwa pembahasan akan melibatkan BEI dan asosiasi emiten di Komisi XI DPR. OJK pada prinsipnya mendukung kenaikan free float saham, namun menekankan pentingnya implementasi bertahap.

Baca juga:  Harga Emas Terbang Tinggi, Laba Antam Ikut Melejit!
OJK dan DPR Siap Bahas Aturan Free Float Saham, Investor Siap-Siap?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Sementara itu, Direktur Penilaian BEI, I Gede Nyoman Yetna, mengungkapkan bahwa bursa sedang mengkaji penyesuaian regulasi pencatatan saham, termasuk terkait free float. Kajian ini mempertimbangkan kondisi perusahaan tercatat dan kemampuan investor. BEI juga melakukan benchmarking dengan bursa global untuk memastikan relevansi pengaturan dengan dinamika pasar modal.

Nyoman menambahkan, setiap kebijakan terkait free float akan melalui proses dengar pendapat dengan pemangku kepentingan untuk menciptakan keseimbangan pasar dan likuiditas yang baik. BEI juga berfokus pada peningkatan jumlah IPO skala besar untuk mendukung nilai total kapitalisasi free float.

BEI juga aktif melakukan pendampingan persiapan IPO bagi perusahaan skala besar, baik swasta maupun BUMN, melalui berbagai program seperti go public coaching clinic dan one-on-one meeting. Tujuannya adalah memberikan pemahaman mengenai persyaratan pencatatan di bursa dan mempermudah akses perusahaan ke pemangku kepentingan di pasar modal.

spot_img
Artikel Sebelumnya
JabarPos.id – WIKA Pacu Pembangunan Tol Serang-Panimbang, Ekonomi Banten Siap Melesat!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
30.9 ° C
30.9 °
30.9 °
64 %
1.9kmh
100 %
Kam
31 °
Jum
35 °
Sab
33 °
Ming
33 °
Sen
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  