Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
29 C
Jakarta
Jumat, Oktober 10, 2025
type here...
Jabar PosBerita

UMKM Lepas dari Jeratan Rentenir? OJK Ungkap Angka Penyaluran Kredit Fantastis!

Editor Jabar Pos : Rangga
UMKM Lepas dari Jeratan Rentenir? OJK Ungkap Angka Penyaluran Kredit Fantastis!
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan kabar menggembirakan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR) telah berhasil menyalurkan dana sebesar Rp46,7 triliun kepada 1,7 juta penerima hingga semester II-2025.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa KPMR merupakan inisiatif strategis yang bertujuan memberikan akses permodalan yang cepat, mudah, dan terjangkau bagi UMKM. Dengan demikian, diharapkan para pelaku usaha tidak lagi terjerat oleh praktik rentenir yang merugikan.

Baca juga:  Rumah di Tangerang Dibobol Maling, Uang dan Perhiasan Ratusan Juta Hilang
UMKM Lepas dari Jeratan Rentenir? OJK Ungkap Angka Penyaluran Kredit Fantastis!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Program ini sangat baik dan bisa mendorong masyarakat untuk beralih ke pinjaman di Lembaga Jasa Keuangan yang formal," ujar Kiki, sapaan akrab Friderica, dalam konferensi pers daring terkait Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK, Kamis (9/10/2025).

Kiki menambahkan, KPMR memiliki berbagai nama lokal yang disesuaikan dengan kearifan daerah masing-masing. Di Banyumas, program ini dikenal dengan nama Lakusemar, yang telah menyalurkan dana sebesar Rp81,2 miliar kepada 28.867 debitur. Sementara itu, di Sulawesi Selatan dikenal dengan Pinisi, di Sumatera Barat dengan Marandang, dan di Jawa Tengah dengan Promaster.

Baca juga:  Harga Emas Tembus Rekor, Antam Siap Tambah Produksi?

OJK terus berupaya mendorong program ini melalui kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan pemberian subsidi bunga. Saat ini, terdapat 46 skema KPMR yang menawarkan subsidi bunga. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap agresivitas rentenir yang seringkali menawarkan pinjaman langsung di pasar-pasar tradisional.

OJK mendorong Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) formal untuk lebih aktif dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan UMKM di daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, diharapkan UMKM dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

spot_img
Artikel Sebelumnya
OJK dan DPR Siap Bahas Aturan Free Float Saham, Investor Siap-Siap?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
broken clouds
29 ° C
29 °
29 °
86 %
1.6kmh
79 %
Kam
31 °
Jum
35 °
Sab
33 °
Ming
33 °
Sen
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  