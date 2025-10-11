IHSG Terbang Tinggi? Menkeu Optimis Capai Level Fantastis dalam Satu Dekade

JABARPOS.ID, Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar Rupiah terpantau mengalami pelemahan pada penutupan perdagangan akhir pekan ini, Jumat (10/10/2025). Namun, di tengah fluktuasi pasar modal yang masih berlangsung, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, justru menyampaikan pandangan optimis yang mengejutkan.

Menkeu Purbaya meyakini IHSG memiliki potensi besar untuk melesat hingga menembus level 36.000 dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Optimisme ini didasarkan pada langkah-langkah strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan secara signifikan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar domestik.

Lantas, seberapa realistis proyeksi IHSG mencapai angka fantastis tersebut dalam satu dekade? Analisis mendalam mengenai prospek penguatan IHSG hingga level 36.000 dalam 10 tahun ke depan dapat disimak selengkapnya dalam dialog Maria Katarina dengan Equity Analyst CNBC Indonesia, Susi Setiawati, dalam program Power Lunch, seperti dilansir JABARPOS.ID (Jumat, 10/10/2025).