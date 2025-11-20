Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
25.1 C
Jakarta
Kamis, November 20, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Raksasa Korea Selatan Caplok SGRO, Apa Strategi Selanjutnya?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Raksasa Korea Selatan Caplok SGRO, Apa Strategi Selanjutnya?
spot_img

jabarpos.id – Kabar mengejutkan datang dari bursa saham, PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO), emiten sawit milik taipan Putera Sampoerna, resmi menjadi bagian dari POSCO International Corporation melalui anak perusahaannya, AGPA Pte. Ltd. Perusahaan asal Korea Selatan ini mengakuisisi 65,721% saham SGRO dari Twinwood Family Holdings Ltd.

Transaksi besar ini tercatat pada pasar negosiasi, Rabu (19/11/2025), dengan nilai mencapai Rp 9,44 triliun. Lebih dari 1,19 miliar saham SGRO berpindah tangan dengan harga Rp 7.903 per saham.

Raksasa Korea Selatan Caplok SGRO, Apa Strategi Selanjutnya?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Manajemen AGRO dalam keterbukaan informasinya, Kamis (20/11/2025), mengonfirmasi, "Pengambilalihan saham Perseroan milik Twinwood Family Holdings Limited oleh AGPA Pte. Ltd. (anak perusahaan dari POSCO International Corporation)."

Baca juga:  Tragis! UMKM Gigit Jari, Janji Hapus Utang Tinggal Mimpi?

Presiden Direktur Grup Sampoerna, Bambang Sulistyo, mengungkapkan ketertarikan banyak investor terhadap industri kelapa sawit Indonesia. Pihaknya meyakini POSCO International adalah pemilik baru yang ideal untuk melanjutkan tren positif kinerja SGRO dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

"Kami sangat bersyukur karena telah menemukan rumah baru bagi SGRO. Kami yakin, pemilik baru akan menjadi rumah yang baik bagi para pegawai dan membawa SGRO pada prospek pertumbuhan bisnis yang lebih baik ke depan," ujar Bambang.

Lalu, siapa sebenarnya POSCO International yang berani menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk mengakuisisi SGRO?

POSCO International adalah perusahaan global asal Korea Selatan yang merupakan bagian dari POSCO Group. Perusahaan ini memiliki cakupan bisnis yang luas, meliputi perdagangan, energi, baja, dan agribisnis.

Baca juga:  Imbauan Masyarakat Kurangi Aktivitas di Keramaian Terkait Penularan Mpox via Droplet

Berdasarkan data dari situs resmi perusahaan, pada tahun 2024, POSCO International mencatatkan penjualan sebesar KRW 32.340,8 miliar atau sekitar Rp 368,5 triliun (dengan kurs 1 KRW = Rp11,39). Laba operasionalnya mencapai KRW 1.116,9 miliar atau sekitar Rp12,72 triliun pada periode yang sama.

Bisnis utama perusahaan berfokus pada tiga pilar utama: perdagangan, sumber daya, serta pengembangan dan operasi infrastruktur. Selain itu, POSCO International juga memiliki spesialisasi di bidang energi (gas alam, LNG, energi surya, energi angin, hidrogen), baja dan bahan baku baja, material baterai sekunder, gandum, minyak nabati, kapas, serta bioplastik.

Baca juga:  Premi Asuransi Kesehatan Bisa Lebih Murah? Ini Jurus OJK

Di Indonesia, POSCO Grup telah memiliki jejak yang signifikan melalui PT Krakatau POSCO, pabrik baja terintegrasi di Cilegon, dan kerjasama di sektor energi dengan konsorsium Pertamina Hulu Energi North East Java.

Kehadiran POSCO International di industri sawit Indonesia dimulai pada tahun 2011 dengan mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Selatan melalui PT Bio Inti Agrindo. Mereka juga mengoperasikan tiga pabrik pengolahan minyak kelapa sawit yang menghasilkan 210 ribu ton minyak sawit per tahun, serta pabrik penyulingan minyak sawit di Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan kapasitas 500 ribu ton per tahun. Akuisisi SGRO semakin memperkuat posisi POSCO International di sektor agribisnis Indonesia.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Harga Minyak Dunia Bergerak Tipis: Sinyal Damai Ukraina Bikin Pasar Dag Dig Dug!
Artikel Selanjutnya
Dolar AS Terancam? Bos Temasek Ungkap Fakta Mengejutkan!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
25.1 ° C
25.1 °
24.9 °
92 %
2.6kmh
40 %
Kam
25 °
Jum
29 °
Sab
33 °
Ming
32 °
Sen
34 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  