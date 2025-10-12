Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
30.5 C
Jakarta
Minggu, Oktober 12, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Dua Bos Asuransi Indonesia Jadi Incaran Interpol, Ada Apa?

Editor Jabar Pos : Rangga
Dua Bos Asuransi Indonesia Jadi Incaran Interpol, Ada Apa?
spot_img

Jabarpos.id – Dunia keuangan Indonesia kembali digemparkan dengan masuknya dua nama besar ke dalam daftar buronan Interpol. Michael Steven, pemilik Grup Kresna, dan Evelina F. Pietruschka, mantan Presiden Direktur WanaArtha Life, kini menjadi target pengejaran internasional terkait kasus investasi dan asuransi yang merugikan ribuan nasabah.

Untung Widyatmoko, Sekretaris NCB Interpol Indonesia, mengungkapkan bahwa nama Michael Steven baru saja masuk dalam daftar red notice pada 19 September 2025. Meski demikian, tidak semua red notice dipublikasikan di situs resmi Interpol, beberapa di antaranya hanya ditujukan untuk aparat penegak hukum dan imigrasi.

Baca juga:  Emas Indonesia Lenyap Misterius Saat Krisis, Ternyata...
Dua Bos Asuransi Indonesia Jadi Incaran Interpol, Ada Apa?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Keberadaan Michael maupun Evelina masih menjadi misteri. Namun, Untung mengungkapkan bahwa anak Evelina, Rezanantha Pietruschka, sempat ditangkap di California, Amerika Serikat, sebelum akhirnya dibebaskan dengan jaminan.

Interpol Indonesia kini tengah menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah lembaga penegak hukum AS, termasuk U.S. Department of Homeland Security, U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), dan Federal Bureau of Investigation (FBI), untuk menindaklanjuti kasus keluarga Pietruschka.

Baca juga:  Geger! Anak Usaha Diamond Es Krim Terseret Gugatan PKPU, Ada Apa?

Evelina F. Pietruschka, yang menjabat sebagai Presiden Direktur WanaArtha Life sejak 1999 dan kemudian menjadi Presiden Komisaris pada 2011, memiliki rekam jejak panjang di industri asuransi Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) periode 2005-2011 dan Chairman Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia (FAPI) periode 2007-2008.

Sementara itu, Michael Steven adalah pemilik manfaat terakhir PT Kresna Asset Management, yang diduga melakukan intervensi terhadap pengelolaan dana perusahaan demi kepentingan Grup Kresna. Ia juga berada di balik PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), yang mengalami gagal bayar hingga Rp6,4 triliun kepada sekitar 8.900 pemegang polis.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Rahasia Terbongkar! Ini Biang Kerok Orang Susah Kaya Menurut Robert Kiyosaki
Artikel Selanjutnya
Ekonomi RI Siap Ngebut? Sinyal dari Sang Menteri Keuangan

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
30.5 ° C
30.5 °
30.5 °
68 %
1.3kmh
95 %
Ming
29 °
Sen
34 °
Sel
34 °
Rab
32 °
Kam
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  