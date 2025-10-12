Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
29 C
Jakarta
Senin, Oktober 13, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Warren Buffett Miliarder Pilih Rumah Sederhana Alasannya Bikin Kagum

Editor Jabar Pos : Rangga
Warren Buffett Miliarder Pilih Rumah Sederhana Alasannya Bikin Kagum
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Di tengah gemerlap dunia orang kaya yang identik dengan kemewahan, legenda investasi Warren Buffett justru memilih jalan yang berbeda. Miliarder dengan kekayaan fantastis ini tetap setia pada kesederhanaan, bahkan dalam urusan tempat tinggal.

Meskipun Forbes mencatat kekayaannya mencapai lebih dari US$150 miliar atau sekitar Rp2.474 triliun, Buffett memilih untuk tetap menghuni rumah yang dibelinya pada tahun 1958 seharga US$31.500. Jika dikonversikan ke nilai rupiah saat ini, harga rumah tersebut hanya sekitar Rp518 juta.

Baca juga:  Sidang Korupsi Timah Harvey Moeis
Warren Buffett Miliarder Pilih Rumah Sederhana Alasannya Bikin Kagum
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menurut Buffett, rumahnya tersebut merupakan investasi terbaik ketiganya setelah cincin pernikahannya. Rumah seluas 610 meter persegi yang terletak di Omaha, Nebraska, AS, ini berjarak hanya lima menit dari kantor pusat Berkshire Hathaway.

Buffett mengaku tidak memiliki rencana untuk pindah ke rumah yang lebih mewah. Baginya, rumahnya saat ini sudah memberikan kenyamanan yang ia butuhkan. "Saya senang di sana. Saya baru akan pindah kalau saya merasa lebih bahagia di tempat lain," ujarnya seperti dilansir dari CNBC Make It.

Baca juga:  Laskar Merah Putih Geruduk Kemenag, Tuntut Kepastian Status Lahan UIII Depok

Kesederhanaan Buffett juga tercermin dalam gaya hidupnya sehari-hari. Ia baru mengganti telepon genggamnya yang seharga US$20 dengan iPhone 11 pada tahun 2020, padahal Apple adalah bisnis terbesar ketiga Berkshire Hathaway. Selain itu, Buffett juga dikenal tidak pernah menghabiskan uang lebih dari US$4 untuk sarapan.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Ekonomi RI Siap Ngebut? Sinyal dari Sang Menteri Keuangan

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
29 ° C
29 °
29 °
75 %
0.7kmh
100 %
Ming
28 °
Sen
34 °
Sel
34 °
Rab
32 °
Kam
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  