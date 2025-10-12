Warren Buffett Miliarder Pilih Rumah Sederhana Alasannya Bikin Kagum

Jabarpos.id, Jakarta – Di tengah gemerlap dunia orang kaya yang identik dengan kemewahan, legenda investasi Warren Buffett justru memilih jalan yang berbeda. Miliarder dengan kekayaan fantastis ini tetap setia pada kesederhanaan, bahkan dalam urusan tempat tinggal.

Meskipun Forbes mencatat kekayaannya mencapai lebih dari US$150 miliar atau sekitar Rp2.474 triliun, Buffett memilih untuk tetap menghuni rumah yang dibelinya pada tahun 1958 seharga US$31.500. Jika dikonversikan ke nilai rupiah saat ini, harga rumah tersebut hanya sekitar Rp518 juta.

Menurut Buffett, rumahnya tersebut merupakan investasi terbaik ketiganya setelah cincin pernikahannya. Rumah seluas 610 meter persegi yang terletak di Omaha, Nebraska, AS, ini berjarak hanya lima menit dari kantor pusat Berkshire Hathaway.

Buffett mengaku tidak memiliki rencana untuk pindah ke rumah yang lebih mewah. Baginya, rumahnya saat ini sudah memberikan kenyamanan yang ia butuhkan. "Saya senang di sana. Saya baru akan pindah kalau saya merasa lebih bahagia di tempat lain," ujarnya seperti dilansir dari CNBC Make It.

Kesederhanaan Buffett juga tercermin dalam gaya hidupnya sehari-hari. Ia baru mengganti telepon genggamnya yang seharga US$20 dengan iPhone 11 pada tahun 2020, padahal Apple adalah bisnis terbesar ketiga Berkshire Hathaway. Selain itu, Buffett juga dikenal tidak pernah menghabiskan uang lebih dari US$4 untuk sarapan.