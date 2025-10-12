Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
28.1 C
Jakarta
Senin, Oktober 13, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Awas Boncos! Inilah Ciri-Ciri Saham yang Digoreng Bandar

Editor Jabar Pos : Rangga
Awas Boncos! Inilah Ciri-Ciri Saham yang Digoreng Bandar
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Saham gorengan kembali menjadi sorotan tajam. Praktik manipulasi pasar ini, yang kerap merugikan investor ritel, bahkan sampai menarik perhatian Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Modus operandi saham gorengan adalah dengan mengerek harga secara artifisial oleh sekelompok oknum, yang biasa disebut "bandar". Tujuannya jelas, memancing investor ritel untuk ikut membeli, lalu menjualnya saat harga mencapai puncak dan meraup keuntungan besar.

Baca juga:  Pasbata Sebut Gibran Lambang Negara, Reza Indragiri: “Tindakan Bertentangan Hukum Berpotensi Sanksi Pidana”
Awas Boncos! Inilah Ciri-Ciri Saham yang Digoreng Bandar
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menkeu Purbaya bahkan menegur direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait maraknya saham gorengan. Ia mensyaratkan pembenahan masalah ini sebelum memberikan insentif yang diminta BEI. "Saya bilang belum saya kasih sebelum dia rapikan kondisi pasar modal kita, dimana banyak yang goreng-goreng tapi santai aja masih lenggang karena investor kecil jadi rugikan," tegas Purbaya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mewanti-wanti agar skandal seperti yang menimpa konglomerat India, Gautam Adani, tidak terjadi di Indonesia. Jokowi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pemeriksaan detail terhadap kondisi makro dan mikro pasar modal.

Baca juga:  PIK 2 Makin Kinclong! Laba Melesat, Dompet Investor Makin Tebal

Lalu, bagaimana cara mengenali ciri-ciri saham gorengan agar terhindar dari kerugian?

Praktik "menggoreng" saham memang sulit dibuktikan secara hukum, namun ada beberapa indikasi yang patut diwaspadai. Saham gorengan biasanya menunjukkan pergerakan harga yang tidak wajar, volume transaksi yang tiba-tiba melonjak, dan kapitalisasi pasar perusahaan yang relatif kecil.

Dalam dunia pasar modal, aksi manipulasi harga ini dikenal dengan berbagai istilah seperti cornering the market, marking the close, painting the tape, pooling trading, hingga wash selling. Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 pun secara tegas melarang praktik-praktik ini melalui pasal-pasal yang mengatur tentang penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Investor diharapkan lebih waspada dan berhati-hati dalam memilih saham agar tidak menjadi korban praktik goreng-menggoreng saham.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Warren Buffett Miliarder Pilih Rumah Sederhana Alasannya Bikin Kagum

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
28.1 ° C
28.1 °
28.1 °
81 %
0.9kmh
100 %
Sen
34 °
Sel
34 °
Rab
32 °
Kam
32 °
Jum
31 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  