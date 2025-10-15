Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
27 C
Jakarta
Kamis, Oktober 16, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Siapa Tanggung Jawab Utang Whoosh? Menkeu Beri Jawaban Tegas

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Siapa Tanggung Jawab Utang Whoosh? Menkeu Beri Jawaban Tegas
spot_img

Jabarpos.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan lugas menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Pernyataan ini disampaikan di Wisma Danantara, Jakarta, pada Rabu (15/10/2025).

Purbaya menegaskan bahwa perjanjian antara pihak Indonesia dan Tiongkok tidak mencantumkan klausul yang mengharuskan pemerintah untuk melunasi utang proyek tersebut. Menurutnya, selama struktur pembayaran tertata dengan baik dan transparan, pihak pemberi pinjaman seperti China Development Bank (CDB) tidak akan mempermasalahkan.

Baca juga:  Eks Ajudan Ferdy Sambo, Richard Eliezer Kembali Bertugas Pasca Menjalani Masa Hukuman
Siapa Tanggung Jawab Utang Whoosh? Menkeu Beri Jawaban Tegas
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Saat ini, pihak Whoosh masih melakukan studi lanjutan terkait skema pembiayaan. Setelah hasil kajian selesai, mereka akan menyampaikan usulan resmi kepada pemerintah untuk ditinjau lebih lanjut. Purbaya menambahkan, pihaknya akan melihat hasil studi tersebut sebelum memberikan keputusan lebih lanjut.

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) masih mengevaluasi penyelesaian utang proyek Whoosh. CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengaku bingung dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, karena Danantara belum membahas opsi penyelesaian utang dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca juga:  Tarif Royalti Minerba Naik, Dividen Terancam?

Rosan menjelaskan bahwa penyelesaian utang Whoosh menjadi wewenang COO Dony Oskaria. Namun, saat ini pihaknya masih melakukan evaluasi dan mencari opsi yang tepat. Ia mengakui bahwa penyelesaian masalah ini melibatkan kementerian lain, sehingga perlu pembahasan mendalam.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Kejutan di Garuda! Mantan Pejabat Kemhan Duduk di Kursi Komisaris
Artikel Selanjutnya
Prabowo Kejutkan Dunia Bisnis, Ratusan BUMN Bakal Dipangkas Habis?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
haze
27 ° C
27.3 °
26.2 °
87 %
2.1kmh
40 %
Rab
30 °
Kam
36 °
Jum
33 °
Sab
33 °
Ming
34 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  