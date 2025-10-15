Bocoran dari Wisma Danantara, Purbaya Ungkap Kejutan 2026!

jabarpos.id, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk pertama kalinya mengikuti rapat sebagai dewan pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Wisma Danantara, Rabu (15/10/2025). Kehadirannya ini menandai babak baru pengawasan terhadap lembaga investasi strategis tersebut.

"Ini rapat pertama saya di dewan pengawas Danantara. Jadi, saya banyak bertanya," ungkap Purbaya usai rapat. Pertanyaan mendalam ini mengindikasikan keseriusan Purbaya dalam mengawal kinerja Danantara.

Dalam rapat tersebut, menurut Purbaya, pembahasan difokuskan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025 serta proyeksi rencana strategis untuk tahun 2026. Hal ini menunjukkan Danantara tengah menyusun langkah-langkah ambisius untuk masa depan.

Rapat penting ini turut dihadiri oleh Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, Chief Operational Officer (COO) Dony Oskaria, Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir, serta perwakilan dari Menteri Koordinator seperti Agus Harimurti Yudhoyono, Zulkifli Hasan, dan Airlangga Hartarto, menurut pantauan jabarpos.id.

Selain RKAT dan rencana 2026, pemilihan Komite Independen Danantara juga menjadi agenda utama. "Rapatnya berlangsung bagus sekali, terbuka. Saya tanya macam-macam, mereka jawab macam-macam juga. Jadi harusnya sih ke depan akan lebih baik karena mereka tahu kita mengawasi dengan betul," jelas Purbaya, menegaskan komitmen pengawasan yang ketat.