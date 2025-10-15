Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
27.1 C
Jakarta
Kamis, Oktober 16, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Bocoran dari Wisma Danantara, Purbaya Ungkap Kejutan 2026!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Bocoran dari Wisma Danantara, Purbaya Ungkap Kejutan 2026!
spot_img

jabarpos.id, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk pertama kalinya mengikuti rapat sebagai dewan pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Wisma Danantara, Rabu (15/10/2025). Kehadirannya ini menandai babak baru pengawasan terhadap lembaga investasi strategis tersebut.

"Ini rapat pertama saya di dewan pengawas Danantara. Jadi, saya banyak bertanya," ungkap Purbaya usai rapat. Pertanyaan mendalam ini mengindikasikan keseriusan Purbaya dalam mengawal kinerja Danantara.

Baca juga:  PDIP dan Demokrat Resmi Usung Dandan-Dadan di Pilwalkot Bandung
Bocoran dari Wisma Danantara, Purbaya Ungkap Kejutan 2026!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dalam rapat tersebut, menurut Purbaya, pembahasan difokuskan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025 serta proyeksi rencana strategis untuk tahun 2026. Hal ini menunjukkan Danantara tengah menyusun langkah-langkah ambisius untuk masa depan.

Rapat penting ini turut dihadiri oleh Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, Chief Operational Officer (COO) Dony Oskaria, Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir, serta perwakilan dari Menteri Koordinator seperti Agus Harimurti Yudhoyono, Zulkifli Hasan, dan Airlangga Hartarto, menurut pantauan jabarpos.id.

Baca juga:  Kejutan di Pasar Modal Manulife Caplok Aset Schroders Indonesia

Selain RKAT dan rencana 2026, pemilihan Komite Independen Danantara juga menjadi agenda utama. "Rapatnya berlangsung bagus sekali, terbuka. Saya tanya macam-macam, mereka jawab macam-macam juga. Jadi harusnya sih ke depan akan lebih baik karena mereka tahu kita mengawasi dengan betul," jelas Purbaya, menegaskan komitmen pengawasan yang ketat.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Prabowo Kejutkan Dunia Bisnis, Ratusan BUMN Bakal Dipangkas Habis?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
27.1 ° C
27.3 °
25.5 °
89 %
0.3kmh
41 %
Rab
29 °
Kam
35 °
Jum
32 °
Sab
32 °
Ming
34 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  