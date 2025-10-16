Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
34.1 C
Jakarta
Kamis, Oktober 16, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Saham Anak Haji Isam Kompak Terjun Bebas Ada Apa?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Saham Anak Haji Isam Kompak Terjun Bebas Ada Apa?
spot_img

Jabarpos.id – Dua emiten yang terafiliasi dengan pengusaha Haji Isam, yaitu PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) dan Jhonlin Agro Raya (JARR), mengalami penurunan tajam hingga menyentuh batas auto reject bawah (ARB) pada perdagangan hari ini, Kamis (16/10/2025).

Penurunan ini terjadi setelah sebelumnya saham PGUN juga terkoreksi selama dua hari berturut-turut, masing-masing sebesar 10%. Hari ini, PGUN anjlok 15% ke level Rp 20.350, dengan volume perdagangan mencapai 14.600 saham dalam 37 transaksi.

Baca juga:  Rahasia Kaya Lo Kheng Hong Terungkap Kebiasaan Orang Indonesia Ini Justru Bikin Boncos
Saham Anak Haji Isam Kompak Terjun Bebas Ada Apa?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Padahal, saham PGUN sempat mengalami lonjakan signifikan sejak Juli 2025. Awal bulan itu, harga saham PGUN masih berada di level Rp 540, kemudian melonjak 163,89% menjadi Rp 1.425 pada akhir bulan. Kenaikan terus berlanjut hingga mencapai level tertinggi Rp 29.525 pada 13 Oktober 2025. Namun, dalam tiga hari perdagangan terakhir, saham PGUN telah merosot 31,08% dari level tertingginya.

Baca juga:  Pinjol: Utang 90 Hari Gagal Bayar Auto Lenyap? Fakta atau Mitos?

Senada dengan PGUN, saham JARR juga mengalami nasib serupa. Sejak awal Juli hingga 13 Oktober 2025, saham JARR sempat meroket 2.097,58%. Namun, hari ini saham JARR juga turun 15% dan menyentuh level ARB. Dalam empat hari terakhir, saham JARR telah anjlok 38,23%.

Selama periode Juli-Oktober 2025, baik PGUN maupun JARR tercatat beberapa kali mengalami suspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Baca juga:  Pemerintah Akan Mengurangi Tiket Pesawat Sebesar 10 Persen Untuk Liburan Natal dan Tahun Baru

Per 30 September 2025, pemilik manfaat terakhir PGUN adalah Liana Saputri, anak Haji Isam. Liana mengendalikan PGUN melalui PT Araya Agro Lestari (38,44%) dan PT Citra Agro Raya (38,25%). Sementara itu, JARR dikendalikan langsung oleh Samsudin Andi Arsyad (Haji Isam) melalui PT Eshan Agro Sentosa (86,64%).

spot_img
Artikel Sebelumnya
Bocoran dari Wisma Danantara, Purbaya Ungkap Kejutan 2026!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
34.1 ° C
34.6 °
33 °
52 %
3.6kmh
40 %
Kam
35 °
Jum
33 °
Sab
31 °
Ming
34 °
Sen
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  