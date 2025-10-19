Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
33.3 C
Jakarta
Minggu, Oktober 19, 2025
type here...
Jabar PosBerita

jabarpos.id, Jakarta – Siapa sangka kebiasaan yang dianggap baik oleh banyak orang Indonesia, justru berpotensi menjauhkan mereka dari kekayaan? Investor kawakan Lo Kheng Hong (LKH) mengungkapkan pandangan kontroversialnya mengenai kebiasaan menabung yang selama ini dianggap sebagai fondasi keuangan yang kuat.

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
jabarpos.id, Jakarta - Siapa sangka kebiasaan yang dianggap baik oleh banyak orang Indonesia, justru berpotensi menjauhkan mereka dari kekayaan? Investor kawakan Lo Kheng Hong (LKH) mengungkapkan pandangan kontroversialnya mengenai kebiasaan menabung yang selama ini dianggap sebagai fondasi keuangan yang kuat.
spot_img

Menurut LKH, menyimpan uang di bank bukanlah jalan menuju kemakmuran, melainkan justru dapat menggerus nilai kekayaan secara perlahan akibat inflasi. "Menyimpan uang di bank sebetulnya membuat kita miskin secara pelan-pelan karena nilai uang kita semakin hari semakin turun," ujarnya, seperti dikutip jabarpos.id, Minggu (19/10/2025).

Selain menabung, LKH juga tidak merekomendasikan pembelian obligasi atau surat utang sebagai cara mengelola keuangan. Ia menilai bunga yang dihasilkan dari instrumen tersebut terlalu kecil. Lantas, apa yang membuat LKH begitu kaya? Jawabannya adalah saham.

Baca juga:  Pipa Vale Bocor di Luwu Timur? Ini Klarifikasi Lengkapnya!
jabarpos.id, Jakarta - Siapa sangka kebiasaan yang dianggap baik oleh banyak orang Indonesia, justru berpotensi menjauhkan mereka dari kekayaan? Investor kawakan Lo Kheng Hong (LKH) mengungkapkan pandangan kontroversialnya mengenai kebiasaan menabung yang selama ini dianggap sebagai fondasi keuangan yang kuat.
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

LKH mengaku hanya tertarik berinvestasi di pasar saham, yang terbukti telah mengantarkannya pada kekayaan berlimpah. Salah satu momen penting dalam perjalanan investasinya adalah ketika ia meraup keuntungan besar dari saham PT United Tractors Tbk (UNTR).

"Bursa saham Indonesia menawarkan imbal hasil tertinggi di antara bursa saham utama di dunia bagi investor jangka panjang. Sudah terbukti! Saya bersyukur saya ada di dalamnya," tegas LKH.

Baca juga:  Bandung Diprediksi Berawan Seharian, Suhu Mencapai 29 Derajat Celcius

Ironisnya, LKH menyebutkan bahwa hampir 99% masyarakat Indonesia masih belum percaya bahwa investasi saham adalah pilihan terbaik. Mereka lebih memilih menyimpan uang di bank atau membeli properti. Padahal, dengan riset yang mendalam dan ketelitian dalam membaca laporan keuangan, investasi saham dapat memberikan keuntungan yang signifikan.

Sebagai contoh, pada tahun 1998, LKH membeli saham UNTR saat perusahaan tersebut mencatatkan kerugian bersih sebesar Rp 1 triliun. Namun, dengan pendapatan yang mencapai Rp 2 triliun-Rp 4 triliun dan laba operasional sekitar Rp 1 triliun, LKH melihat potensi besar pada perusahaan tersebut. Keputusan inilah yang menjadi titik awal kesuksesannya sebagai investor saham.

Baca juga:  Patroli Gabungan di Jonggol: Jaga Ketertiban Ramadhan, Tindak Tegas Pelanggar!

Kebiasaan Nabung Bikin Boncos? Ini Kata Lo Kheng Hong

spot_img
Artikel Sebelumnya
Rahasia Dibalik Penolakan KPR, Bukan Sekadar SLIK!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
33.3 ° C
35.5 °
32.8 °
54 %
2.6kmh
40 %
Ming
35 °
Sen
32 °
Sel
33 °
Rab
32 °
Kam
34 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  