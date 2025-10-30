Get
24.5 C
Jakarta
Jumat, Oktober 31, 2025
Jabar Pos

MR DIY Cetak Rekor! Omzet Tembus Angka Fantastis

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
MR DIY Cetak Rekor! Omzet Tembus Angka Fantastis
Jabarpos.id – Kabar gembira datang dari PT Daya Intiguna Yasa Tbk (MDIY) yang mencatatkan kinerja keuangan gemilang hingga kuartal III-2025. Perusahaan ritel perkakas rumah tangga ini berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp5,7 triliun, melonjak 17,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Laba bersih MDIY juga ikut terkerek naik 12,7% menjadi Rp285 miliar. Peningkatan ini didorong oleh melonjaknya transaksi di gerai sebesar 14,1%, manajemen biaya yang disiplin, serta efisiensi operasional yang terus ditingkatkan.

Baca juga:  Kunjungan Staf Ahli Presiden RI, Babak Baru Sengketa Tanah UIII Depok
MR DIY Cetak Rekor! Omzet Tembus Angka Fantastis
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Direktur Utama MR.D.I.Y. Indonesia, Edwin Cheah, menyatakan bahwa performa positif ini merupakan bukti eksekusi strategi yang konsisten dan daya tahan perusahaan di tengah kondisi pasar yang dinamis. Ekspansi gerai yang agresif menjadi salah satu kunci keberhasilan MDIY.

"Dengan jaringan toko yang semakin luas dan profitabilitas yang terjaga, kami terus mempertahankan momentum pertumbuhan pesat di tengah dinamika industri yang terus berkembang," ujar Edwin dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga:  Kemendagri Apresiasi Kinerja Cemerlang Pj Bupati Bogor

Hingga kuartal III-2025, MDIY telah membuka 70 gerai baru, sehingga total jaringannya mencapai 1.154 toko yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Perusahaan bahkan merambah wilayah-wilayah baru seperti Barito Timur, Bolaang Mongondow, Hulu Sungai Selatan, Kutai Barat, dan Pesawaran.

Selain fokus pada pertumbuhan bisnis, MDIY juga menunjukkan komitmennya terhadap tanggung jawab sosial melalui program MR.D.I.Y. untuk Indonesia. Salah satu inisiatifnya adalah Waste to Empower, yang mendorong pengelolaan sampah skala rumah tangga dan pemberdayaan masyarakat.

Baca juga:  Multifinance Siap Gaspol Meski Otomotif Lagi Loyo, Kok Bisa?

Dengan kinerja yang solid dan komitmen yang kuat, MDIY optimis dapat terus mempertahankan momentum pertumbuhan dan profitabilitas di sisa tahun 2025.

