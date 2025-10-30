Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
24.5 C
Jakarta
Jumat, Oktober 31, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Laba Bukit Asam Terpangkas, Apa yang Terjadi?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Laba Bukit Asam Terpangkas, Apa yang Terjadi?
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mencatatkan penurunan laba yang signifikan hingga kuartal III-2025. Laba usaha perusahaan tambang batu bara pelat merah ini merosot 59% secara tahunan (year on year), dari Rp3,92 triliun menjadi Rp1,59 triliun per September 2025.

Meskipun laba menyusut, pendapatan usaha PTBA justru mengalami kenaikan tipis sebesar 2%, menjadi Rp31,33 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp30,65 triliun.

Baca juga:  Kota Bogor Targetkan Predikat Utama Kota Layak Anak Tahun Ini
Laba Bukit Asam Terpangkas, Apa yang Terjadi?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail, menjelaskan bahwa penjualan domestik mendominasi dengan porsi 56%, sementara sisanya 44% berasal dari ekspor. Negara tujuan ekspor terbesar meliputi Bangladesh, India, Filipina, Vietnam, dan Korea Selatan.

Arsal menambahkan, di tengah tekanan harga batu bara global, PTBA berhasil mempertahankan kinerja operasional yang solid dan menjaga profitabilitas melalui efisiensi biaya dan optimalisasi pasar domestik. Hal ini tercermin dari pertumbuhan volume produksi dan penjualan yang positif.

Baca juga:  Banjir di Trenggalek Memotong Akses Jalanan

Namun, kenaikan pendapatan tidak mampu mengimbangi peningkatan beban pokok pendapatan yang naik 11% menjadi Rp27,76 triliun. Kenaikan ini dipicu oleh peningkatan volume operasional, baik produksi batu bara yang naik 9% YoY maupun angkutan yang juga naik 8% YoY.

Pencabutan subsidi komponen FAME pada Biodiesel serta kewajiban penggunaan B40 juga berdampak pada peningkatan harga BBM, yang otomatis meningkatkan biaya bahan bakar untuk kegiatan penambangan dan angkutan kereta api.

Baca juga:  Api Lalap RS Hermina Bekasi, Kerugian Fantastis!

Dari sisi neraca, total aset perusahaan naik 3% menjadi Rp42,84 triliun. Total liabilitas tercatat naik 15% menjadi Rp22,06 triliun, sementara total ekuitas menurun 8% menjadi Rp20,77 triliun.

spot_img
Artikel Sebelumnya
MR DIY Cetak Rekor! Omzet Tembus Angka Fantastis

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
24.5 ° C
24.5 °
23.8 °
92 %
0.7kmh
100 %
Jum
34 °
Sab
32 °
Ming
32 °
Sen
34 °
Sel
34 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  